El Gobierno sentó postura sobre los años de plomo e insistió con la “memoria completa”

La Casa Rosada publicó en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia un documental titulado “Las víctimas que quisieron esconder”, a los fines de sentar postura sobre la dictadura militar y repasar los hechos desde “ambos lados”.

“Solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias”, expuso la administración libertaria al presentar el video, de fuerte contenido crítico hacia el kirchnerismo.

Y recapituló: “En el año 2003 el Gobierno nacional lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70, con una visión sesgada y revanchista cuyo objetivo ulterior era el de beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder”.

“En este proceso, miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrillero-terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas, porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar”, objetó la gestión de Javier Milei.

“Hoy, 20 años después de este fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos y que, en lugar de sanar las disputas del pasado, solo las exacerbó. Este Gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página, dándole visibilidad a la historia completa”, enfatizó.

Así las cosas, dieron cuenta que “la historia debe conocerse en su totalidad. Cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación. A 50 años del inicio del régimen cívico-militar, este gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años, libre de imposiciones ideológicas, conveniencias políticas o censuras”.

“Solo una sociedad dispuesta a mirar su pasado con verdad y libertad, sin ocultar información ni de un lado ni del otro, puede aprender de él y construir un futuro sin repetir sus tragedias. En ese espíritu, y como gesto de reparación y reconocimiento, convocamos a quienes fueron silenciados y cuyos derechos no fueron reconocidos, a brindar su testimonio, para que sus historias aporten a una comprensión completa y honesta de nuestro pasado”, sumó la cúpula de La Libertad Avanza.

Acto seguido, aclararon que “algunas víctimas citadas para dar sus valiosos testimonios optaron por no participar, a efectos de resguardar sus intimidades. A diferencia de lo ocurrido entre los años 2003 a 2023, este Gobierno respeta ese derecho y no ejercerá coerción sobre las voluntades de las víctimas”.

Vale mencionar que el video del Gobierno por los 50 años del golpe cívico-militar incluye testimonios que refuerzan la idea de revisión del pasado reciente.

La primera voz que aparece es la de Miriam Fernández, nieta apropiada durante la dictadura militar y quien recuperó su identidad en 2017. “Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos, tenemos que contar la historia verdadera”, se expresa en la pieza audiovisual.

Según planteó, durante años “la sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo” y reveló: “La historia me puso en un camino de estar de un lado y del otro. De conocer una historia y conocer la otra, entonces voy para que se cuente la historia completa”.

El material también presenta la voz de uno de los hijos del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien “se desempeñaba en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos en 1974 cuando una noche fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)”.

“De la historia argentina es el secuestro más largo, duró más de un año, 372 días”, precisó y puso de relieve que “es el momento de convocar a la unión de los argentinos y a la reconciliación de los argentinos”.