Heller advirtió por el “modelo” que vuelve: de Martínez de Hoz a Milei

El diputado nacional con mandato cumplido y titular del Partido Solidario, Carlos Heller, expresó que “al cumplirse 50 años de la instauración de la peor dictadura que asoló a nuestro país, es necesario recordar que ese régimen salvaje que secuestró y desapareció a 30 mil argentinos y argentinas también trajo consigo un modelo de país”.

“El 10 de julio de 1980, el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, hizo un balance de su gestión y destacó ‘12 puntos fundamentales’ a través de los cuales se podía medir ‘la profundidad de la transformación’ que estaban llevado a cabo”, evocó.

En ese sentido, enumeró: “‘libertad’ de precios con eliminación de todos los controles; ‘libertad’ de las transacciones cambiarias; ‘libertad’ del comercio exterior; eliminación de prohibiciones y de impuestos a las exportaciones; ‘libertad’ para importar con eliminación de prohibiciones, cuotas, licencias; ‘libertad’ de las tasas de interés y aplicación de la reforma financiera; ‘liberación’ de alquileres y ‘libertad’ para las inversiones extranjeras, entre los más destacados. ¿Les suena?”.

“La de Martínez de Hoz fue la primera M de un ciclo histórico que se extiende hasta la actualidad. En el medio hubo otras dos M: las de Menem y Macri. Se trata de un modelo que vuelve una y otra vez con su secuela de crisis, desocupación y empobrecimiento”, alertó el titular del Banco Credicoop.

Asimismo, puso de relieve que “no es el pasado: es el presente con un modelo que vuelve. Hay una continuidad y es lo que tenemos que lograr que nuestra sociedad entienda”.

“Ya a los pobres casi no queda qué sacarles. La gran tajada que queda es la de los sectores medios, ahora vienen por eso”, advirtió, para luego aseverar que “hay otro modelo posible y es indispensable crear las condiciones para que la mayoría de la sociedad lo conozca y lo apoye”.

“Hoy honramos y recordamos a las y los 30.000 detenidos-desaparecidos y a sus luchas, y seguimos peleando todos los días, desde la economía solidaria, desde la cultura, desde la educación, desde la ciencia, desde la comunicación, desde todos los lugares que podemos, para hacer realidad que otro mundo mejor es posible”, acotó Heller.

Y remató: “Querer ese mundo mejor es estar dispuestos a participar y asumir un compromiso del tamaño que sea, en el lugar que sea, para transformar esta sociedad y lograr un mundo más justo, más inclusivo, empezando por nuestra casa”.