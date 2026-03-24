“Para el domingo”, el debut discográfico de Josefina Ilundain

Atravesada por preguntas sobre lo territorial, lo social y lo existencial, la cantante Josefina Ilundain propone en Para el domingo, su primer disco, un recorrido que pone en diálogo tangos, valses, músicas del acervo surero y textos poéticos.

Se pregunta por la identidad, la dignidad, la memoria, la trascendencia, la impermanencia y el presente. Desarma y vuelve a armar cada canción desde los colores que la habitan como música de tango y de folclore, a la vez que busca puntos de fuga a través de lenguajes contemporáneos y de una sonoridad camarística.

El álbum ya está disponible en plataformas y tendrá su concierto presentación el jueves 9 de abril, a las 21 horas, en la Sala María Remedios del Valle de Hasta Trilce, calle Maza 177, con entradas a la venta vía Alternativa Teatral.

Con arreglos de Hernán Possetti, Ramiro Gallo, Sebastián Luna y Lisandro Baum, y con una pieza surgida de la improvisación conjunta con la contrabajista Julia Subatin, el disco cuenta con la participación de destacados músicos de la escena actual de la música popular argentina.

Este trabajo marca también el debut de Ilundain como productora, cuidando cada decisión estética y musical en función del concepto integral de la obra.

“La ‘Milonga para el domingo’, que le da nombre al disco, me habla del día domingo como metáfora de pausa, de encuentro, de contemplación, de posibilidad de trascendencia, de comunión, de dignidad. Por la inmediatez y los automatismos del cotidiano nos vemos desencontrados. Como dice la milonga, ‘...queremos apurar los días y, de fiebre, más pronto se nos va la vida esperando domingos donde el sol nos siga’”, puntualiza la artista.

Además, plantea que este disco es un intento de construir su domingo y una invitación a quien escucha a componer un domingo propio a partir de los retazos que ofrece. A la vez, es un manifiesto.