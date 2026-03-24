Kicillof recordó que la dictadura militar “fue también un proyecto económico”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que a medio siglo de perpetrarse el último golpe militar, “resulta imprescindible tener presente que no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico”.

“La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera. En esencia, primarizar nuestra economía y precarizar el trabajo”, describió el mandatario provincial.

A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico. La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro… pic.twitter.com/nqXBakQyWy — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 24, 2026

Asimismo, puso de relieve que “para lograrlo, además de quebrar la democracia, se buscó, también, quebrar a las organizaciones, quebrar la solidaridad y sofocar cualquier tipo de esperanza colectiva con relación a una sociedad más justa”.

“No recordamos para quedarnos en el pasado; recordamos para cuidar la democracia, para defender el futuro y para no naturalizar, nunca, la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo. Nunca”, exclamó Kicillof.

Finalmente, ponderó que “esta etapa democrática de la Argentina fue construida en base a la valentía y el coraje de las Madres, las Abuelas y de todo un pueblo que luchó por la memoria, la verdad y la justicia. 30 mil los compañeros y compañeras desaparecidas, presentes. Ahora y siempre”.



