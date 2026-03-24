“Sin miedo”, memoria y resistencia en la voz de Teresa Parodi

En una fecha profundamente significativa para la historia argentina, a 50 años del golpe cívico-militar, Teresa Parodi presenta “Sin miedo” con Julia Zenko, un nuevo adelanto de su próximo álbum Hasta que amanezca, que verá la luz en mayo.

Se trata de una canción atravesada por la memoria, la identidad y la fuerza colectiva, que dialoga de manera directa con el presente y con las huellas del pasado y cobra especial sentido este 24 de marzo, a 50 años del comienzo de la última dictadura.

Con una poética contundente y emotiva, “Sin miedo” se planta frente al dolor y la violencia con una respuesta clara: la vida, el amor y la memoria. “Me tiran a matar y yo florezco”, canta Parodi, sintetizando en esa imagen el espíritu de una obra que transforma la herida en raíz y la resistencia en canción.

En esta oportunidad, la artista invitó a Julia Zenko a grabar, sumándole, con su presencia, mayor carga emotiva y de sentido colectivo a la canción. La cantante y actriz es otra de las voces emblemáticas de nuestra música popular.

“Los pueblos somos memoria que camina. Venimos de esa memoria y construimos nuestro futuro desde allí. El 24 de marzo de 1976 dejó una marca indeleble en nuestro espíritu. Por eso con coraje, amor y sueños seguimos diciendo Nunca Más. También desde la canción”, dice Teresa.

Y exclama: “Nos tiran a matar y florecemos, no hay mejor respuesta que esa. Contra el odio, el amor. Contra las armas, la flor. Contra el olvido, ¡Memoria!”.