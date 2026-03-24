Cachanosky desbarató el relato libertario del “mejor de los mundos”

El economista Roberto Cachanosky advirtió por la persistencia de los problemas estructurales y afirmó asimismo que “los datos sobre desocupación son muy claros”.

En este sentido, planteó que mientras cae el empleo formal en el sector privado, crece el monotributo como alternativa ante la falta de trabajo. “Gente que sigue sin trabajo hace el monotributo y trabaja en Uber o Rappi”, graficó.

“Tienen ingreso, pero no tienen obra social, vacaciones ni derechos laborales”, sopesó en declaraciones a Canal E.

También mencionó que cerraron 16 mil empresas en dos años “y hasta 22 mil menos si tomás datos de las ART” y dio cuenta de un fuerte aumento de la morosidad: “Se aumentan préstamos personales que la gente no puede pagar y también tarjetas de crédito”.

“Nos están queriendo vender que como quedaste desocupado y te hiciste monotributista estás en el mejor de los mundos”, ironizó Cachanosky.

Si bien reconoció la desaceleración de la inflación, el economista advirtió que el problema de fondo persiste. “Bajaste la fiebre, pero no resolviste la enfermedad”, describió y recalcó que “este es un plan muy dependiente del apoyo de Estados Unidos”.

