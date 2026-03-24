“El cuarto de Verónica” celebra mil funciones en calle Corrientes

Considerada una obra de culto del teatro de suspenso, El cuarto de Verónica, escalofriante thriller del autor de El bebé de Rosemary, invita al espectador a vivir una experiencia cinematográfica sobre el escenario.

Este clásico del género que hoy sigue cautivando al público con su atmósfera inquietante y su final tan inesperado, este miércoles 25 de marzo a las 20 horas en la sala Picasso del Paseo La Plaza cumplirá mil funciones interrumpidas en la escena teatral argentina.

Con dirección y producción de Adrián Lázare, la obra de Ira Levin cuenta con actuaciones de Silvia Kutika, Fabio Aste, Tania Marioni y Luis Porzio. Las entradas pueden adquirirse vía Plateanet o en la boletería de la sala Avenida Corrientes 1660.

Así, Argentina se ha convertido en el país récord de representaciones de esta obra en el mundo, sumando además fechas en Uruguay y próximamente Madrid, consolidando un recorrido histórico para el teatro nacional.

La producción cuenta con cinco nominaciones a los Premios Estrella de Mar, y fue ganadora a Mejor Obra y Mejor Actriz, reafirmando su prestigio artístico y el impacto en crítica y público.

Susan, una joven que cena con su novio en un restaurante, es interrumpida por una encantadora pareja de ancianos que se muestra sorprendida por su increíble parecido con Verónica, una joven fallecida hace años en la mansión donde ellos trabajan como caseros. Intrigados, Susan y su novio aceptan acompañarlos para ver el retrato de Verónica.

A partir de ese momento, comienza una pesadilla tan atrapante como perturbadora, con un final inesperado que mantendrá al público inmóvil en la butaca.