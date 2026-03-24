Un increíble hecho sucedió en las últimas horas en Rauch donde un hombre que estaba detenido por haber abusado sexualmente de su pareja, aunque con domiciliaria, escapó, la encontró, la raptó, en su escape la paseó por Necochea, Lobería y Las Flores, y finalmente la retuvo secuestrada en un paraje rural durante más de 4 horas, hasta que intervino el Grupo Halcón, la liberó a ella y lo detuvo a él.

Este episodio, de película, ocurrió en el establecimiento rural “La Lonja”, ubicado a 17 kilómetros de Rauch, ciudad ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, de donde Jairo Saúl Corsi, de 46 años de edad, se atrincheró junto a su expareja –cuyas iniciales son NET– y sus dos hijos menores.

Hasta allí llegaron efectivos de la DDI Azul y del Grupo Halcón luego de un arduo trabajo investigativo que tuvo una detallada labor de entrecruzamiento de llamados para conocer la posible ubicación.

De ese modo supieron que, previamente, el raptor llevó a su ex cautiva a Necochea, Lobería y Tandil –de donde es oriundo este criminal–, que circulaban en la camioneta Ford Ranger bordó, que la misma se encalló y que siguieron en una moto Kawasaki 400cc, la que los llevó hasta “La Lonja”.

🚔 Tenía domiciliaria por violar a su ex, pero escapó, la secuestró y debió intervenir el Grupo Halcón



🔫 Sucedió en un campo a 17 km de Rauch. Captor y cautiva estuvieron antes en Necochea, Lobería y Tandil.



👮🏽‍♂️👮🏽‍♀️ Luego de largas horas de negociaciones, lo detuvieron.… pic.twitter.com/nH0KPa3pfD — ANDigital (@ANDigitalOK) March 24, 2026

La pesquisa se inició por una llamada al 101 (número de emergencias en esta zona bonaerense) que una mujer realizó desde una estación de servicio de Necochea, en la que sostenía estar privada de su libertad por parte de su expareja.

A partir de ese momento cruzaron opciones y fueron a buscar a Corsi, a quien no hallaron en su lugar de detención y se había cortado la tobillera, ni su ex, y se inició la búsqueda: así supieron que ambos estuvieron en la mencionada ciudad balnearia, en San Manuel (Lobería) y en Tandil (donde abandonaron la camioneta).

Como la Kawasaki negra fue vista en Rauch, todos se movilizaron allí y a la madrugada de este lunes personal GO de la SubDDI Las Flores y efectivos del Comando de Prevención Rural de Rauch lograron localizarlos en el establecimiento rural donde Corsi estaba atrincherado junto a su ex y los menores.

Al arribar el personal policial, el sujeto permitió la salida de los dos menores del lugar y amenazaba con quitarse la vida, motivo por el que se convocó a personal del GAD, a un negociador y al Grupo Halcón, quienes establecieron un perímetro y, tras unas 4 horas y media de negociación, los agentes de este último grupo especializado irrumpió en el lugar y logró reducirlo. Se supo que durante el operativo Corsi efectuó un disparo, aunque sin herir a nadie.

Así se logró rescatar ilesa a la víctima y se aprehendió al imputado, posterior traslado a la Comisaría Cuarta (tal y como lo muestra el video que ilustra este artículo), a donde también se llevó el arma del secuestrador (una pistola calibre .22 milímetros marca Tala con 5 proyectiles intactos y una vaina servida), la motocicleta en la que se movilizaba y su teléfono celular.

La causa es investigada por el fiscal Marcos Egusquiza, titular de la UFI Nº 16 del Departamento Judicial Azul, quien tiene en su poder el prontuario de este sujeto, con la misma víctima: en septiembre de 2025 NET denunció en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tandil que su pareja la había trasladado a un campo, la amenazó con un cuchillo y abusó sexualmente de ella.

El 12 de ese mes se logró detener a Corsi y se lo procesó en la causa caratulada como “abuso sexual y amenazas agravadas”, la que lo llevó a la domiciliaria en su vivienda de la calle Catriel al 200 de Tandil, que ahora burló para volver a accionar contra ella.