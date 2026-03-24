Política | 24 mar 2026
A 50 años del golpe
Taty Almeida: “Que sepa Milei, ¡no nos han vencido!”
“Lo que más me enorgullece es que las locas seguimos de pie, a pesar de las sillas de ruedas, los bastones”, subrayó una de las referentes de Madres Línea Fundadora.
Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, reafirmó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, en el marco del 50° aniversario del último golpe militar y apuntó directamente contra el Gobierno al exclamar: “Que sepa Javier Milei y compañía que ¡no nos han vencido!”.
“Mi vida era tranquila... Toda mi familia era de militares y yo me crié en ese ambiente. Alejandro siempre me abrazaba y me decía ‘esta gorilita de mierda y, sin embargo, la quiero’”, relató sobre el recuerdo de su hijo, militante desaparecido del ERP.
Acto seguido, disparó: “Lo que realmente me indigna, sobre todo este gobierno de Milei y compañía, que quieran negar lo que se sabe que es real”.
“Tiraron por el aire a madres, vaya a saber cuántos de nuestros hijos y se apropiaron de bebés”, recordó la activista de derechos humanos.
✊🏽 Taty Almeida: “Que sepa Milei, ¡no nos han vencido!”— ANDigital (@ANDigitalOK) March 24, 2026
💬 “Lo que más me enorgullece es que las locas seguimos de pie, a pesar de las sillas de ruedas, los bastones”, subrayó una de las referentes de Madres Línea Fundadora.
📌https://t.co/f65jJoxksv#TatyAlmeida #Milei… pic.twitter.com/5BFPU5466N
“Además, no me entra en la cabeza que haya gente que diga ‘hay que esperar a ver qué pasa’, ¿esperar qué? La gente piensa en comer o comprar remedios”, ahondó.
En tanto, ponderó el rol de las Madres de Plaza de Mayo en todos estos años: “Lo que más me enorgullece es que las locas seguimos de pie, a pesar de las sillas de ruedas, los bastones”.
“Me enorgullece que yo misma haya llegado a comprender a Alejandro. No pude decírselo porque lo desaparecieron”.
“No bajen los brazos, sigan luchando y resistiendo, como lo hemos hecho nosotras y seguiremos haciendo. Que sepa Milei y compañía: ¡No nos han vencido!”, cerró en un mensaje dirigido a la juventud.