Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, reafirmó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, en el marco del 50° aniversario del último golpe militar y apuntó directamente contra el Gobierno al exclamar: “Que sepa Javier Milei y compañía que ¡no nos han vencido!”.

“Mi vida era tranquila... Toda mi familia era de militares y yo me crié en ese ambiente. Alejandro siempre me abrazaba y me decía ‘esta gorilita de mierda y, sin embargo, la quiero’”, relató sobre el recuerdo de su hijo, militante desaparecido del ERP.

Acto seguido, disparó: “Lo que realmente me indigna, sobre todo este gobierno de Milei y compañía, que quieran negar lo que se sabe que es real”.

“Tiraron por el aire a madres, vaya a saber cuántos de nuestros hijos y se apropiaron de bebés”, recordó la activista de derechos humanos.

✊🏽 Taty Almeida: “Que sepa Milei, ¡no nos han vencido!”



💬 “Lo que más me enorgullece es que las locas seguimos de pie, a pesar de las sillas de ruedas, los bastones”, subrayó una de las referentes de Madres Línea Fundadora.



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“Además, no me entra en la cabeza que haya gente que diga ‘hay que esperar a ver qué pasa’, ¿esperar qué? La gente piensa en comer o comprar remedios”, ahondó.

En tanto, ponderó el rol de las Madres de Plaza de Mayo en todos estos años: “Lo que más me enorgullece es que las locas seguimos de pie, a pesar de las sillas de ruedas, los bastones”.

“Me enorgullece que yo misma haya llegado a comprender a Alejandro. No pude decírselo porque lo desaparecieron”.

“No bajen los brazos, sigan luchando y resistiendo, como lo hemos hecho nosotras y seguiremos haciendo. Que sepa Milei y compañía: ¡No nos han vencido!”, cerró en un mensaje dirigido a la juventud.