Abuelas de Plaza de Mayo: la frase de Ofelia Fernández que agitó las redes

En medio de la multitudinaria movilización por el 24 de marzo, un video de Ofelia Fernández comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió uno de los contenidos más compartidos de la jornada.

Las imágenes fueron difundidas por un usuario en X (ex Twitter) y muestran a la dirigente en plena marcha por el Día de la Memoria, con un mensaje cargado de contenido simbólico y dirigido a las Abuelas de Plaza de Mayo.

“Hay que buscar un sueño que esté lejos, y después uno más lejos todavía”, se la escucha decir en el fragmento que fue replicado por distintos usuarios bajo la consigna del “Nunca Más”.

El video se viralizó en cuestión de horas, en una jornada atravesada por la movilización masiva en Plaza de Mayo y distintos puntos del AMBA, a 50 años del golpe de Estado.

Como suele ocurrir en este tipo de fechas, el contenido generó reacciones divididas en redes: mientras algunos destacaron el mensaje y su vínculo con la memoria colectiva, otros cuestionaron la intervención desde el plano político.

La presencia de figuras públicas en la marcha volvió a ser uno de los focos de atención, en un contexto donde la conmemoración combina lo histórico con el impacto digital.

El episodio refleja cómo, además de la movilización en las calles, el 24 de marzo también se disputa en redes sociales, donde cada gesto o declaración puede amplificarse en tiempo real.