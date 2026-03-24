La Plata: Investigan suicidio por el caso de la joven caida de un edificio en calle 19

Avanza la investigación por la muerte de una joven en La Plata, cuyo cuerpo fue hallado en el subsuelo de un edificio del centro de la ciudad, en un hecho que en principio fue caratulado como “averiguación de causales de muerte (suicidio)”.

Según confirmaron fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Anabel Virginia Bedini, de 25 años, una estudiante que residía en la zona donde ocurrió el episodio.

El hecho se registró en un inmueble ubicado sobre calle 19 entre 38 y 39, donde personal policial acudió tras un alerta radial que advertía sobre la presencia de una mujer sin signos vitales en la rampa de acceso a la cochera.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia del cuerpo y, tras entrevistar a vecinos, pudieron reconstruir parte de la secuencia. Posteriormente, el análisis de las cámaras de seguridad permitió establecer que la joven habría caído desde el piso 12 del edificio, donde funcionan un salón de usos múltiples (SUM) y un lavadero.

En paralelo, se realizó un relevamiento en el departamento de la víctima, donde no se detectaron signos de violencia ni desorden. Sin embargo, se hallaron blísteres de antidepresivos, un dato que ahora forma parte de la investigación.

La causa quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, quien dispuso la intervención de peritos y la realización de distintas medidas para esclarecer completamente lo sucedido.

Por el momento, la principal hipótesis apunta a un suicidio, aunque los investigadores continúan trabajando para descartar otras posibilidades.

El caso generó conmoción en la zona y vuelve a poner el foco en la salud mental, especialmente en jóvenes, un sector que muestra indicadores preocupantes en los últimos años.

Según datos oficiales, cerca del 30% de los intentos de suicidio en Argentina corresponde a personas de entre 15 y 29 años, lo que enciende alertas sobre la necesidad de reforzar la prevención y el acceso a asistencia profesional.