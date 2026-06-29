Fútbol y Memoria: el gesto de Di María, Pezzella y figuras del país

El deporte argentino también se hizo eco del 24 de marzo y, a 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, numerosos futbolistas y referentes se pronunciaron públicamente en redes sociales.

Entre los mensajes más destacados aparecieron los de los campeones del mundo Ángel Di María y Germán Pezzella, quienes compartieron publicaciones alusivas al Día de la Memoria, con consignas como “Nunca Más” y referencias al recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado.

A ellos se sumaron otras figuras históricas del fútbol argentino, como Juan Pablo Sorín, Juan Sebastián Verón y Claudio García, quienes también utilizaron sus plataformas para reflexionar sobre la fecha.

En el caso de Verón, además, replicó un video institucional de Estudiantes de La Plata, reforzando el posicionamiento del club en una jornada cargada de significado histórico.

La lista de deportistas que se expresaron incluye también a jugadores en actividad como Lucas Zelarayán, Hernán López Muñoz, Luciano Gondou y Juan Cruz Komar, entre otros.

Asimismo, referentes vinculados a distintos clubes y etapas del fútbol nacional, como Mariano Andújar, Mauro Formica, Diego Valeri y Lucas Licht, se sumaron a la conmemoración.

Incluso el básquet tuvo su representación con los hermanos José Vildoza y Luca Vildoza, quienes también compartieron mensajes alusivos a la fecha.

Los posteos, en su mayoría, incluyeron imágenes, videos institucionales o consignas vinculadas a la memoria colectiva, en una jornada que volvió a mostrar el cruce entre deporte, sociedad e historia.

A medio siglo del golpe, el “Nunca Más” volvió a resonar no solo en las calles, sino también en las redes sociales de figuras que trascienden lo deportivo y que eligieron expresarse en una fecha clave para la Argentina.