Magario: “Resurge esa movilización popular y esas ganas de volver a encontrarnos”

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, participó de la multitudinaria movilización por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del inicio de la dictadura más sangrienta de nuestra historia.

Desde la sede de Madres Plaza de Mayo y acompañada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expuso que “se cumplen 50 años del peor golpe cívico militar que persiguió, torturó y desapareció, con un plan económico diseñado para destruir a los argentinos”.

“Perseguir y desaparecer no puede ser la función del Estado, sino cuidar y proteger a todos sus habitantes”, enfatizó la titular del Senado bonaerense.

Acto seguido, Magario trazó un paralelismo entre el plan económico de la dictadura y el que promueve el presidente Javier Milei: “Se parece mucho este plan económico de endeudamiento, de falta de trabajo, de quita de derechos”.

Posteriormente, compartió una estadística de Amnistía Internacional para graficar la desinversión del Gobierno nacional en áreas claves: “Hemos dejado de invertir en la Argentina de Milei 41 % en agua potable, cloacas, hospitales, educación, planes para los niños y discapacitados, para invertir en las fuerzas armadas”.

Sigamos diciéndole #NuncaMás al horror y construyamos un futuro de paz, equidad, diálogo y democracia. pic.twitter.com/5bELensXMd — Verónica Magario (@magariovero) March 24, 2026

Por último, la dirigente oriunda de La Matanza celebró la masiva convocatoria que se generó en torno al Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

“Hay un despertar en la conciencia de los jóvenes, y los argentinos hoy no dan más. Somos muchos los que nos vamos a juntar, resurge esa movilización popular y esas ganas de volver a encontrarnos para reencontrar un nuevo camino a un país digno”, sentenció.