“Una Plaza unitaria que fortalece la lucha contra Milei y todos los negacionistas”

Tras la multitudinaria jornada de movilización en Plaza de Mayo y en todo el país, desde el MST en el Frente de Izquierda , con sus referentes Cele Fierro, Alejandro Bodart, Vilma Ripoll y Ana Paredes Landman, compartieron sus conclusiones al finalizar el acto central unitario del Encuentro Memoria Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos.

“Acabamos de ser parte de una marcha y acto enorme y muy emotivo. Que denunció los crímenes de la dictadura y de la Triple A, exigió justicia y castigo y denunció el negacionismo la reividicación del terrorismo de Estado que hoy realiza el gobierno de Milei”, expuso Fierro.

Asimismo, dijo que “tenemos el orgullo desde el MST en el Frente de Izquierda de haber sido impulsores de esta unidad en la diversidad, que era más necesaria que nunca frente a un gobierno que aplica un proyecto similar al de la dictadura y quiere avanzar todavía con más leyes reaccionarias”.

#24M DÍA HISTÓRICO



Las calles llenas de pañuelos, de memoria y de lucha.

Una plaza colectiva, con la unidad de los organismos de Derechos Humanos. Sin bajar nuestras banderas.



Un día que nos da más fuerza para lo que se viene, para rajar a Milei y sus socios negacionistas. pic.twitter.com/fGh5THJdwV — Cele Fierro (@Cele_Fierro) March 25, 2026

“Por eso era muy necesario mostrar toda esta fuerza social en movimiento, uniendo en el escenario a los organismos con luchas emblemáticas como el Garrahan. Así lo entendimos cientos de organizaciones junto a todos los organismos de derechos humanos, salvo un pequeño sector como el PTS y PO, que equivocadamente dividieron el acto y no fueron parte”, completó.

A su turno, Alejandro Bodart puso de relieve que “el documento del acto unitario también reivindicó las luchas históricas contra la dictadura y convocó, frente al gobierno ultraderechista de Milei, a apoyar a los sectores en lucha, reclamando que las centrales sindicales convoquen a un paro general y a un plan de lucha contra todo el plan libertario apoyado por EEUU”.

“Y es un gran momento para hacerlo. Porque esta plaza multitudinaria confirma que sí hay fuerza para luchar y derrotar a este gobierno represor, negacionista y estafador como demuestra el caso $LIBRA”, enfatizó el exlegislador porteño.

A 50 años del golpe, una Plaza unitaria y masiva que fortalece la lucha contra Milei y todos los negacionistas#24deMarzo pic.twitter.com/Iro5E2WVpt — Alejandro Bodart (@Ale_Bodart) March 24, 2026

Finalmente, sostuvo que “lamentablemente dentro del Parlamento le han venido votando sus leyes al gobierno, incluso lo han hecho sectores del peronismo. Por eso la pelea central contra Milei está en la calle y ahí desde la izquierda tenemos que estar, mientras fortalecemos una alternativa política anticapitalista y socialista”.