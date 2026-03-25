Kicillof afirmó que “el futuro no es de Milei, es del pueblo argentino”

A 50 años del último golpe cívico-militar, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este martes 24 de marzo de un acto en la Casa de las Madres y de la marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Fue junto a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, otras integrantes de la asociación y miembros del Gabinete provincial.

A 50 años, la lucha es también contra las políticas de persecución: en la Argentina, después de todo lo que pasó, vuelve a haber presas y presos políticos. Basta de persecución: @CFKArgentina es inocente. pic.twitter.com/yg8X0Eqtk9 — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 24, 2026

“A 50 años del golpe, hoy las plazas de todo el país están más llenas que nunca: es una respuesta a un Gobierno que lleva adelante las mismas políticas económicas que impulsó la dictadura militar a través del terrorismo de Estado”, enfatizó el mandatario.

Asimismo, sostuvo que “esta multitud nos muestra que los negacionistas ya fracasaron: ni en los pibes, ni en los laburantes ni en los barrios entró el espantoso discurso del olvido”.

“Luchamos junto a las Madres que, con su ejemplo, nos explican lo que tenemos que hacer: seguir para adelante e ir a buscar nuestro futuro en las plazas, en las calles y con organización”, prosiguió el jefe del Estado bonaerense.

“El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo argentino. Con más fuerza, con más energía y en memoria de los compañeros y compañeras que soñaron con una patria mejor, nuestro compromiso es seguir luchando para sacar adelante a la Argentina”, anexó.

🗣️ Axel Kicillof afirmó que “el futuro no es de Javier Milei, es del pueblo argentino”



💬 En el marco del Día de la Memoria, el gobernador destacó que “ni en los pibes, ni en los laburantes ni en los barrios entró el espantoso discurso del olvido”.



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Por su parte, Arias subrayó que “hace medio siglo la dictadura dio el golpe más salvaje de nuestra historia y hace 49 años que las Madres empezamos a luchar sin dar jamás un paso atrás”.

“Nuestros hijos e hijas aparecen hoy con vida en cada uno de los jóvenes que pelean por los mismos ideales que tuvieron ellos: contamos ahora con la misión de construir una alternativa que nos saque del infierno actual que vive la Argentina”, agregó la activista.

Por último, Kicillof subrayó que “hoy extrañamos a Hebe aunque comprendemos que se fue de esta vida terrenal de la misma manera que lo hicieron los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas: peleando. Es por eso que sabemos que todos ellos van a estar aquí, con nosotros, hasta el último día”.

Estuvieron presentes también intendentes e intendentas; legisladores y legisladoras; referentes de derechos humanos y dirigentes sociales.