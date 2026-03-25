Del “pasaron cosas” de Macri al “han habido contratiempos” de Milei

El presidente de la Nación, Javier Milei, dedicó el martes feriado a permanecer en la Quinta de Olivos y se abocó a contestar comentarios en redes sociales, marco en el que no pudo evitar referirse a las promesas incumplidas sobre la inflación.

Esto sí que es arte...!!!

En la era K te hubieran dado un gran premio... — Javier Milei (@JMilei) March 24, 2026

“Han habido contratiempos pero eso no hará que abandonemos la lucha con las herramientas del manual de la libertad”, enfatizó el líder libertario luego de que un usuario de X le consultara si se esperaba inflación 0 % para agosto y una proyección anual de entre 15 % y 17 % para 2026, tal como lo garantizó el Gobierno.

Han habido contratiempos pero eso no hará que abandonemos la lucha con las herramientas del manual de la libertad... — Javier Milei (@JMilei) March 24, 2026

En tanto, el mandatario se valió de un gráfico para comparar la evolución de la inflación interanual durante su gestión con la de los últimos gobiernos y, según indicó, “salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida”.

“Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado, pero está claro que vamos por el buen camino”, puntualizó Milei.

LA LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN

El gráfico muestra que salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida.

Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado pero está claro que vamos por el buen camino.

VLLC! pic.twitter.com/Pmh36RKE9K — Javier Milei (@JMilei) March 24, 2026

También mencionó que “todavía hay mucho para ajustar” y confirmó que su administración continuará con la política de recorte de gastos estatales.

“Nunca dije que la tarea haya terminado. Dije que somos los únicos que la estamos bajando desde el nivel heredado”, reiteró y mencionó que “los indicadores, de a poco, están mejorando”.

El consumo está en máximos históricos... — Javier Milei (@JMilei) March 24, 2026

Del mismo modo, sostuvo que “no es fácil arreglar 100 años de decadencia” y en la faz económica “no lo podría haber hecho mejor” y el consumo “está en máximos históricos”.

