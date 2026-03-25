“Vuelan garrafas”: pavoroso incendio en depósito de Merlo

Un depósito de garrafas se incendia en la mañana de este miércoles en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, por lo que debió desplegarse un gran operativo de Bomberos y servicios de emergencias comunales.

Los vecinos debieron autoevacuarse y reportan que se escuchan explosiones, además de que hay varios heridos.

En concreto, el siniestro se originó en un depósito ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres.

A media mañana trabajaban en el lugar seis dotaciones de bomberos, en el marco de un complejo operativo debido a que las garrafas explotan y vuelan cerca de 200 metros a la redonda, lo que genera un riesgo latente.

El reporte de heridos indica que al menos tres empleados debieron ser trasladados al hospital luego de resultar con lesiones, sumado a un adolescente que pasaba por la zona y un proyectil de garrafa le impactó en la cabeza.

El jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, Sergio Ravelli, expresó que “se está tratando de controlar el incendio, pero por las explosiones se hace difícil aproximarse”.

“Está trabajando personal de emergencias en la zona desde el exterior, cuidando más que nada las partes linderas, intentando resguardar las casas”, acotó en declaraciones a TN.

Por su parte, un comerciante vecino advirtió: “Vuela todo por el aire, tengo mi casa al lado, mi señora, mi hijo y mi nieto están encerrados ahí”.

“Hay elementos que están cayendo en la vía pública. Al lado, cayó una garrafa sobre una casa, puede ocurrir una desgracia en cualquier momento”, sumó otro frentista.