“Sigo atravesando puertas”, esperado disco en vivo de Cuarteto de Nos

Raro o no, Cuarteto de Nos en su larga trayectoria no había decidido sacar un álbum en vivo. De seguro existen muchas grabaciones de distintos shows de su historia pero, por algún extraño motivo, no es sino hasta ahora que han decidido dar ese paso.

Sigo atravesando puertas es el primer disco en vivo editado por CDN y registra el histórico concierto de la banda en el Estadio de Ferro de Buenos Aires, celebrado en septiembre de 2025.

SIGO ATRAVESANDO PUERTAS.

Grabado en vivo el 21/09/25 en el Estadio de Ferro.

Buenos Aires, Argentina.



YA DISPONIBLE EN PLATAFORMAS 🚪🗝️https://t.co/aeZDawuQAd pic.twitter.com/rsvhxYPqcm — Cuarteto de Nos (@cuartetodenos) March 20, 2026

El título, que alude al más reciente álbum de estudio Puertas, no es casual: define su actualidad como grupo, conectando con nuevos públicos, sonidos y universos, como también con nuevas ciudades que en cada tour se suman a su historia.

La presentación de Puertas es el core del show en lo que respecta a puesta en escena, que le da un increíble marco a lo que se podrá disfrutar a nivel audiovisual.

Pero, el setlist recorre igualmente los principales temas de los últimos 20 años años de la banda, desde su emblemático disco Raro en adelante. Así, se genera un show explosivo y lleno de hits de todas las canciones de los álbumes Raro, Bipolar, Porfiado, Habla tu espejo, AZ, Jueves, Lámina once y Puertas.

La permanencia de las canciones, lo variado del público de Cuarteto, y el permanente crecimiento y renovación de la audiencia (con nuevo público incluso desde los 6 años) que canciones como “Yendo a la casa de Damián”, que cierra el show, resulta tan vigente y actual como “Esplín”, de su último disco.

El show en Ferro, así como lo han sido otros durante el año pasado, como el de Ciudad de México en un Palacio de los Deportes, sold out con meses de antelación; o el Movistar Arena de Chile con la misma situación, por citar solo algunos, marcan el gran momento de la banda en Latinoamérica.

Actualmente, Cuarteto de Nos es uno de los cinco artistas de rock latinos más consumidos en todo el continente, con más de 400 mil personas que vieron su show en 46 ciudades, sólo en el 2025. En lo digital, suman 5 millones de oyentes mensuales en Spotify y casi 2 millones de suscriptores en Youtube.

Por ese motivo, no es casual que la banda decida amplificar lo que fue este show para que todos los que gusten, alrededor del planeta, puedan verlo y oírlo y disfrutarlo tanto como ellos disfrutaron al hacerlo.

El tour de CDN 2026 ya tiene varias fechas anunciadas y durante marzo y abril se anunciaran las de segundo semestre, para que todos puedan vivir en vivo, lo que van a ver en este documental y como siempre, saber que durante el año, se irán agregando nuevas canciones al vivo, porque además, este año, las puertas se ponen raras…