Tras montarse dos nuevos puentes, reabrió la Autopista Dellepiane

La Ciudad reabrió la Autopista Dellepiane, que permite conectar AU 25 de Mayo con Avenida General Paz y Riccheri, tras finalizar las obras que estaban haciéndose sobre la traza.

Los trabajos, a cargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura y la empresa AUSA, que se hicieron este fin de semana consistieron en instalar un nuevo puente vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro, que cruza la autopista, uniendo ambos lados de la Dellepiane.

Fin de semana a puro trabajo en la Autopista Dellepiane.



Aprovechamos el finde largo con un operativo 24/7, incluso bajo la lluvia, para avanzar con obras clave.



Montamos nuevos puentes y movimos estructuras de hasta 110 toneladas.



Ya habilitamos la mano hacia General Paz /… pic.twitter.com/a2MM43Juy8 — Pablo Bereciartua (@pberecia) March 23, 2026

Para montar esta estructura, se tuvieron que colocar ocho vigas de 36 metros de largo, que se fueron montando de a pares con una grúa de gran porte para poder maniobrar sus 40 toneladas de peso. El puente tendrá un ancho total de 14 metros, con 4 carriles, 2 para cada lado y una vereda peatonal en cada costado.

Durante este fin de semana, también se avanzó con el montaje de un nuevo puente ferroviario para el tren Belgrano Sur, sobre la colectora norte de la autopista, con el objetivo de generar la estructura necesaria para que se pueda excavar por debajo un paso que permita darles continuidad a los dos carriles de su traza.

Así avanzan las obras en la Autopista Dellepiane.

En 48 horas montamos dos puentes: uno vehicular-peatonal y otro ferroviario. pic.twitter.com/4bGde6uNkr — Jorge Macri (@jorgemacri) March 23, 2026

Esto requirió otro operativo similar al anterior con dos grúas pesadas para mover las dos losas que formarán el nuevo puente. Cada una de ellas mide 20 metros de largo x 6,20 metros de ancho y un peso de 110 toneladas cada una.

Estas obras permitirán avanzar con la construcción de los nuevos tramos de colectoras que se están haciendo a ambos de la autopista, con el objetivo de darle continuidad a sus trazas, ya que hoy se cortan justamente en ambos puentes, impidiendo mantener una circulación fluida.

Máster Plan

Estas obras forman parte del sistema integrado de movilidad urbana impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño y busca convertir a la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad.

El proyecto contempla una batería de obras que está ejecutando AUSA para beneficiar a los 200 mil vehículos que utilizan esa red vial diariamente, mejorar la vida de los 63 mil beneficiarios directos que son vecinos del lugar y acortar los tiempos de viaje de unos 15 mil usuarios de transporte público.

Se refuncionalizarán los ingresos y egresos, que serán mejorados para hacerlos más fluidos y seguros, tareas que se complementarán con el recambio integral de las defensas laterales y la colocación de amortiguadores de impacto.

Con el objetivo de mejorar el transporte público para los vecinos del sur de la Ciudad, en el centro de la autopista habrá un corredor exclusivo por donde circularán los colectivos. Será doble mano, con 6 paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón, aportando mayor fluidez y seguridad vial, ya que el tránsito general no convivirá con los colectivos. Se extenderá desde Piedra Buena, hasta empalmar con el Metrobus de AU 25 de Mayo.

El proyecto contempla nuevas pasarelas elevadas que permitirán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y, a su vez, vincularán los laterales del parque lineal, con señalización acorde, nueva iluminación y estarán dotadas de rampas para accesibilidad de personas con movilidad reducida, cochecitos de bebé, etc.

Además, se están construyendo nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, entre Piedra Buena y Rucci, para darle continuidad a sus trazas, que hoy se interrumpen a 600 metros de Av. General Paz, mientras que para el final de la obra se contempla la creación de un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un gran corredor verde que tendrá senderos para caminar o correr y bicisendas.

Adicionalmente, se está haciendo una gran obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez para mejorar las condiciones de escurrimiento y evitar anegamientos, que impacta positivamente en más de 3.700 vecinos. Los trabajos consisten en construir dos nuevos conductos que suman una longitud de 2.700 metros, y adicionar 247 nuevos sumideros.