Las prepagas acumulan casi 30 % de aumento en el último año

En un escenario económico atravesado por una inflación persistente y una presión constante sobre el bolsillo de los hogares, el gasto en salud se consolida como uno de los rubros más sensibles dentro de la economía familiar argentina.

Lejos de ser un costo más, la medicina prepaga pasó a ocupar un lugar central en las decisiones de consumo de la clase media, que cada mes enfrenta el desafío de sostener la cobertura sin resignar otras necesidades básicas.

En ese delicado equilibrio, los aumentos periódicos de las cuotas se transforman en un factor determinante que obliga a revisar presupuestos, prioridades y, en muchos casos, hábitos de cuidado.

Y es que solo en términos interanuales, el costo de la salud privada acumula subas cercanas al 28,7 %, una cifra que ilustra con claridad el peso creciente del sector dentro de la economía doméstica.

En este contexto, las empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados los nuevos valores correspondientes a abril. Los incrementos, que alcanzan un techo cercano al 2,9 %, se alinean con el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, replicando una dinámica que se viene consolidando en los últimos meses: ajustes que siguen de cerca la inflación general.

Sin embargo, esta suba representa una leve aceleración respecto a marzo, cuando los aumentos promediaron alrededor del 2,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y cerca del 2,5% a nivel nacional, lo que evidencia una tendencia que, aunque moderada en términos mensuales, no deja de impactar en la economía cotidiana.

Ahora bien, estos incrementos no se aplican de manera uniforme en todo el sistema. Como ocurre habitualmente, cada empresa define su propio esquema de actualización dentro de los márgenes permitidos. Así, firmas como Swiss Medical, OSDE, Galeno, Omint, Avalian, Sancor Salud y el Hospital Alemán confirmaron subas del 2,9 %, en línea con la inflación, mientras que el Hospital Italiano informó un ajuste ligeramente menor, del 2,7 por ciento.

A su vez, no se trata únicamente del valor base de la cuota mensual. En muchos casos, los aumentos también impactan en los copagos, especialmente en aquellos planes que incluyen aranceles adicionales para consultas, estudios o prácticas de baja complejidad. De este modo, el costo real del servicio puede incrementarse más allá del porcentaje anunciado, generando una percepción de encarecimiento aún mayor entre los afiliados.

Detrás de estas subas se encuentra una estructura de costos en constante tensión. Por un lado, el aumento sostenido de los insumos médicos, desde materiales descartables hasta reactivos de laboratorio, presiona sobre las finanzas de las empresas. Por otro, los honorarios profesionales requieren actualizaciones periódicas para evitar la migración de especialistas hacia otros sectores o incluso hacia el exterior.

A esto se suman los costos de servicios tercerizados, como centros de diagnóstico, alquileres y mantenimiento de infraestructura, que también acompañan la dinámica inflacionaria. En conjunto, estos factores configuran un escenario en el que las prepagas trasladan, al menos parcialmente, los incrementos a sus afiliados.

En este escenario, el impacto en los afiliados se vuelve el eje central del análisis. Según distintos relevamientos del sector, entre ellos uno de MiObraSocial, el 70,6 % de los usuarios considera que el pago de la cuota representa un esfuerzo alto o muy alto dentro de su economía familiar, mientras que el 61,2 % asegura haber buscado o comparado alternativas más económicas en los últimos meses.

Aún así, esta búsqueda de opciones más accesibles no siempre se traduce en cambios concretos. Por el contrario, muchos usuarios muestran una fuerte resistencia a bajar de plan o abandonar su prestador actual. El motivo principal no es económico, sino sanitario: el temor a perder acceso a especialistas de confianza, clínicas de referencia o determinados estudios que consideran fundamentales para su cuidado.

Además, esta decisión también está influenciada por la situación del sistema público de salud, que atraviesa sus propias limitaciones en términos de capacidad y recursos. En un contexto de alta demanda, muchos afiliados perciben que abandonar la medicina privada implicaría un deterioro en la calidad o la rapidez de la atención, lo que refuerza su permanencia en el sistema prepago, incluso a costa de un mayor esfuerzo económico.

En paralelo, el rol del Estado se vuelve cada vez más relevante en la regulación y fiscalización del sector. Desde mediados del año pasado, las empresas están obligadas a informar mensualmente sus cuadros tarifarios completos ante la Superintendencia de Servicios de Salud, incluyendo precios diferenciados por edad, región y tipo de plan. Esta medida apunta a mejorar la transparencia del sistema y brindar a los usuarios herramientas concretas para comparar opciones y tomar decisiones informadas.

De este modo, los afiliados pueden acceder a plataformas oficiales donde consultar no solo el valor de las cuotas, sino también las prestaciones incluidas en cada plan. Esta disponibilidad de información representa un avance en términos de competencia y control, aunque su impacto real depende en gran medida de la capacidad de los usuarios para interpretar y utilizar estos datos en un contexto de alta complejidad.

Al mismo tiempo, el proceso de fiscalización también incluye movimientos dentro del propio sistema. En los últimos meses, la Superintendencia resolvió la baja de al menos diez entidades que no cumplían con los requisitos establecidos, mientras que incorporó nuevas organizaciones al registro oficial, en el marco de una reactivación de inscripciones que había estado suspendida desde 2020. Estas medidas buscan depurar el mercado y garantizar que solo operen prestadores con actividad real y condiciones adecuadas de funcionamiento.

Alzas en los medicamentos

En contraste con la dinámica de las prepagas, el comportamiento de los precios de los medicamentos muestra una tendencia diferente, aunque no exenta de tensiones. Durante 2025, los fármacos registraron un aumento del 21,6 %, muy por debajo del IPC anual, que alcanzó el 31,5 por ciento. Esta diferencia de casi 10 puntos porcentuales se mantuvo incluso en los últimos meses del año; en diciembre, por ejemplo, los medicamentos subieron 1,75 %, frente a una inflación del 2,8 por ciento.

En tanto, los primeros datos de 2026 confirman la continuidad de esta tendencia. En enero, los medicamentos subieron un 2,1%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor avanzó un 2,9 %, lo que implica una brecha de 0,8 puntos porcentuales. De hecho, según datos de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, en 21 de los últimos 25 meses los precios de los fármacos evolucionaron por debajo de la inflación, consolidando un patrón que distingue a la industria farmacéutica dentro del conjunto de la economía.

En esta línea, si se analiza el comportamiento acumulado de los últimos dos años, la diferencia resulta aún más significativa. Entre enero de 2024 y enero de 2026, los medicamentos aumentaron un 137,1 %, mientras que la inflación general alcanzó el 194,7 %, lo que representa una brecha de 57,7 %. En términos más amplios, esto implica que los precios de los fármacos se ubicaron más de 50 puntos por debajo del nivel general de precios en ese período.

En tanto, el informe sectorial también destaca que los medicamentos quedaron por debajo del aumento de las jubilaciones en 2025, que fue del 24,6 %, lo que introduce un matiz relevante en el análisis del impacto sobre los adultos mayores. Sin embargo, esto no elimina la presión sobre este grupo, que destina una proporción significativa de sus ingresos a la compra de tratamientos.

De este modo, si bien los medicamentos muestran una dinámica más contenida en términos relativos, siguen representando un gasto relevante dentro del presupuesto de salud. La combinación de cuotas en alza y costos farmacéuticos sostenidos configura un escenario complejo, donde el acceso a la atención médica continúa siendo un desafío para amplios sectores de la población.