La oposición bonaerense va por la reforma electoral: “Prioridad institucional”

El jefe del bloque de diputados bonaerenses de la UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena, se reunió con el senador nacional del radicalismo Maximiliano Abad y la senadora provincial Nerina Neumann, en tren de avanzar en una propuesta de reforma electoral en el principal distrito del país, la que consideran “un paso necesario para modernizar nuestro sistema democrático”.

“La reforma electoral no es un tema técnico: es una prioridad institucional. Necesitamos reglas claras que devuelvan confianza y fortalezcan la representación”, expusieron los legisladores opositores.

En ese sentido, dieron cuenta que el impulso a la Boleta Única de Papel es porque “simplifica el voto; garantiza toda la oferta electoral; termina con prácticas obsoletas y reduce costos”.

“Queremos un sistema más transparente, donde cada bonaerense tenga la certeza de que su voto se respeta tal como fue emitido”, puntualizó el bloque a través de un comunicado y a su vez sostuvo que “esta reforma requiere consensos amplios. No es de un sector: es una construcción colectiva para mejorar la calidad democrática de la Provincia”.

“Vamos a convocar a otros espacios políticos a trabajar en una propuesta común, con jornadas de debate que enriquezcan el proyecto. Modernizar el sistema electoral es fortalecer las instituciones. Ese es el camino para una democracia más ágil, equitativa y confiable”, completaron.

Nos reunimos para avanzar en una propuesta de reforma electoral en la Provincia de Buenos Aires. Un paso necesario para modernizar nuestro sistema democrático. Abrimos 🧵



La reforma electoral no es un tema técnico: es una prioridad institucional. Necesitamos reglas claras que… pic.twitter.com/AATCdF6bEc — Diego R Garciarena (@dgarciarena) March 25, 2026

En este marco, Garciarena manifestó que “lo que estamos planteando no es una discusión menor ni una agenda de coyuntura. Es una discusión de fondo sobre la calidad de nuestra democracia”.

Tras marcar que “el sistema electoral bonaerense quedó viejo frente a las demandas de la sociedad”, el parlamentario marplatense sostuvo que “hoy tenemos un esquema complejo, poco transparente para el ciudadano común, y que muchas veces termina generando desigualdades entre las distintas fuerzas políticas. Eso no le hace bien a la democracia.

“Por eso proponemos avanzar hacia una reforma que tenga tres ejes muy claros: más transparencia, más equidad y más participación”, condensó.

En igual tesitura, consignó que “la Boleta Única de Papel es una herramienta clave. No es una bandera partidaria, es un instrumento que ya funciona en muchas provincias y países, y que le simplifica la vida al votante, garantiza que toda la oferta electoral esté presente y reduce costos”.

“Ahora bien, también queremos ser muy claros en esto: una reforma electoral no puede ser impuesta. Tiene que construirse con consensos amplios. Nosotros no venimos a imponer una idea, venimos a abrir una conversación seria con todas las fuerzas políticas. Porque si algo necesita la provincia es recuperar confianza, y eso solo se logra con reglas de juego claras y compartidas”, insistió.

Finalmente, consideró que “este es un buen momento para dar este debate. Hay una demanda social por instituciones más transparentes y por una política que esté a la altura de los desafíos actuales” y anticipó que impulsarán “jornadas de trabajo con todos los bloques legislativos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil”.