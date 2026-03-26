“La última batalla”: reflexiones sobre identidad, dignidad y memoria

El martes 31, a las 18 horas, se presenta La última batalla, un libro de Edgardo Esteban. La cita es en Casa de la Lectura (Lavalleja 924), marco en el que el autor estará acompañado por los periodistas Carlos Ulanovsky y Luis Bruschtein, con moderación de Constanza Brunet.

“Una noche de noviembre de 2020 el pasado irrumpe sin aviso: mi cédula militar estaba en Inglaterra, subastada en eBay, ofrecida al mejor postor como un trofeo de guerra. Sentí entonces que no era solo un documento lo que se disputaba, sino mi identidad, mi historia y la memoria de todos los que estuvimos allí. La noticia me atravesó como un bombazo: era el eco de una guerra que nunca termina de irse”.

Escritor, periodista y excombatiente, Edgardo Esteban se hizo conocido por su película Iluminados por el fuego (2005), que dirigió Tristán Bauer.

Ahora, a 50 años del golpe cívico-militar que dio lugar a la última dictadura argentina, narra en paralelo la búsqueda de su cédula militar subastada y los días en que fue, junto con otros soldados argentinos, prisionero de guerra después de la derrota.

Un libro que demuestra que el pasado no es una pieza de museo ni un souvenir bélico sino una fuerza viva que exige ser nombrada, comprendida y defendida.

A 50 años del golpe cívico militar de 1976, esta novela vuelve sobre una de las heridas que provocó la dictadura y que sigue abierta. Una reflexión sobre la identidad, la dignidad y la memoria.

La última batalla vuelve a tener eso que no se fabrica: verdad. La guerra sigue presente, pero aparece atravesada por la búsqueda de verdad, identidad y reparación. Cada palabra transforma el dolor en relato y la memoria en un puente hacia el futuro.

León Gieco

Edgardo no vuelve a la guerra. Vuelve al después. A esa otra guerra más larga, más sorda: la que se libra contra el olvido, la indiferencia y la tentación de hacer como si nada hubiera pasado.

Pedro Saborido

La búsqueda de su cédula militar es una acción de reparación de la memoria colectiva, en el preciso instante que deja de ser un recuerdo personal para convertirse en memoria de un pueblo.

Hernán Brienza