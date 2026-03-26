La importancia de la donación regular de sangre

Por Miriam María Mendez (*)

En las grandes ciudades, el funcionamiento del sistema de salud depende de múltiples recursos que deben estar disponibles en el momento justo. Entre ellos, la sangre y sus componentes ocupan un lugar único: son indispensables para salvar vidas, pero solo pueden obtenerse gracias a la donación voluntaria de las personas.

A diferencia de muchos insumos médicos, la sangre no puede fabricarse ni almacenarse indefinidamente. Cada unidad disponible en un hospital proviene de alguien que decidió donar de manera altruista. Por eso, contar con reservas suficientes depende, en gran medida, de la participación solidaria de la comunidad.

En la práctica cotidiana de los hospitales, las transfusiones forman parte de numerosos tratamientos médicos. Se utilizan en cirugías complejas, partos con complicaciones, tratamientos oncológicos, trasplantes, enfermedades hematológicas y también en la atención de pacientes con traumatismos graves. En las grandes áreas urbanas, los accidentes de tránsito y otras emergencias médicas pueden requerir transfusiones en cuestión de minutos.

Sin embargo, el verdadero desafío no aparece cuando ocurre una emergencia visible, sino antes. Los bancos de sangre necesitan mantener reservas estables todos los días para poder responder tanto a la demanda habitual como a situaciones imprevistas.

La particularidad de los hemocomponentes hace que ese equilibrio sea frágil. Los glóbulos rojos pueden conservarse durante algunas semanas, mientras que otros componentes, como las plaquetas, tienen una vida útil de apenas cinco días. Esto obliga a renovar permanentemente las reservas mediante nuevas donaciones.

De ahí la importancia de promover la donación voluntaria y habitual: cuando las personas donan de forma periódica, los hospitales pueden mantener un abastecimiento más estable y garantizar la disponibilidad de sangre para quienes la necesiten.

En muchas ciudades del mundo, donar sangre se promueve como una práctica cívica y solidaria, comparable a otras acciones comunitarias que contribuyen al bienestar colectivo. No se trata de un gesto excepcional reservado para momentos dramáticos, sino de una forma concreta de colaboración con el sistema de salud.

Cada donación puede ayudar a varios pacientes, ya que la sangre se separa en distintos componentes que se utilizan según las necesidades clínicas. De este modo, un solo donante puede contribuir al tratamiento de más de una persona.

Construir una cultura de donación regular no requiere grandes gestos heroicos. Requiere, sobre todo, información y compromiso ciudadano. Cuando las personas comprenden que su donación puede ser clave para tratamientos médicos cotidianos, muchas veces deciden incorporar este gesto solidario como parte de sus hábitos.

La fortaleza de un sistema sanitario no se mide únicamente por su capacidad de reacción ante una crisis, sino también por su preparación para enfrentar las necesidades diarias de la población. Mantener bancos de sangre bien abastecidos es parte fundamental de esa preparación.

Donar sangre de manera voluntaria y periódica es, en definitiva, una de las formas más simples y efectivas de cuidar a otros. Un pequeño gesto que, repetido por muchas personas, permite sostener una red silenciosa de solidaridad que salva vidas todos los días.

¿Cuánta sangre puede necesitar un paciente con trauma grave?

Diversos estudios en trauma y medicina transfusional estiman que:

---) Aproximadamente 30 % de los pacientes con traumatismos graves requieren transfusiones de sangre.

---) Cada paciente transfundido puede necesitar entre 6 y 10 unidades de sangre durante su tratamiento.

---) En situaciones de trauma general, el promedio hospitalario puede ser de 2 a 3 unidades por paciente, aunque en casos graves la necesidad puede ser considerablemente mayor.

---) Algunos pacientes requieren lo que se denomina transfusión masiva, que puede superar 10 a 20

unidades de componentes sanguíneos en pocas horas.

Estos datos reflejan la importancia de mantener reservas suficientes de sangre disponibles en todo momento, incluso antes de que se produzcan situaciones críticas.



(*) Jefa Banco de Sangre Hospital Alemán (MN 114480)

