Rock en Baradero 2026: ¿A qué hora toca cada banda?

Rock en Baradero anunció los horarios de su edición 2026, donde consagrados artistas nutren la grilla de uno de los festivales más importantes del país.

La cita es el viernes 3 y sábado 4 de abril en el Anfiteatro Municipal, con entradas disponibles a través de Livepass (cuatro cuotas sin interés con Banco Provincia).

“Desde hace más de una década nos encontramos en el corazón de la provincia de buenos aires para flamear juntos las banderas del rock, y este año seguiremos haciendo historia”, invitan desde la organización.

DÍA 1: VIERNES 3 DE ABRIL

Escenario Pogo

KAPANGA - DE 01:00 A 01:50HS

GUASONES - DE 23:10 A 00:10HS

LAS PELOTAS - DE 20:40 A 21:40HS

LA VELA PUERCA - DE 18:50 A 19:50HS

CAMIONERO - DE 17:00 A 17:30HS

DO NEURONA - DE 16:10 A 16:30HS

Escenario Ritual

LA DELIO VALDEZ - DE 00:10 A 01:00HS

EL PLAN DE LA MARIPOSA - DE 22:10 A 23:10HS

TURF - DE 19:50 A 20:40HS

ERUCA SATIVA - DE 18:00 A 18:50HS

AUTOS ROBADOS - DE 16:30 A 17:00HS

SOPORTE 68 - DE 15:50 A 16:10HS

Escenario del Parque

LOS ESPÍRITUS - DE 00:10 A 01:00HS

LOS PEREZ GARCÍA - DE 22:00 A 22:50HS

DANCING MOOD - DE 19:50 A 20:40HS

BOYLER - DE 18:00 A 18:30HS

SEDA CARMÍN - DE 16:30 A 17HS

THM BAND - DE 15:50 A 16:10HS

DÍA 2: SÁBADO 4 DE ABRIL

Escenario Pogo

PECES RAROS - DE 01:00 A 02:00HS

BABASÓNICOS - DE 22:50 A 00:00HS

RATA BLANCA - DE 20:20 A 21:20HS

MARILINA BERTOLDI - DE 18:40 A 19:30HS

GAUCHITO CLUB - DE 17:00 A 17:30HS

FLORIÁN - DE 16:00 A 16:30HS

INVISIBLES - DE 15:10 A 15:30HS

Escenario Ritual

EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO - DE 00:00 A 01:00HS

EL KUELGUE - DE 21:50 A 22:50HS

CATUPECU MACHU - DE 19:30 A 20:20HS

EL ZAR - DE 18:00 A 18:40HS

INDIOS - DE 16:30 A 17:00HS

TERAPIA - DE 15:30 A 16:00HS

Escenario del Parque

LOS PERICOS - DE 00:00 A 01:00HS

LOS TABALEROS - DE 21:40 A 22:30HS

ILAN AMORES - DE 19:40 A 20:10HS

KILL FLORA - DE 18:00 A 18:30HS

JUAN BARO - DE 16:30 A 17:00HS

Un predio pensado para vivir dos jornadas memorables. Una grilla histórica, múltiples escenarios, decenas de bandas, variedad de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas que darán vida a un fin de semana ideal.