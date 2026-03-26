Espectáculos | 25 mar 2026
Música
Rock en Baradero 2026: ¿A qué hora toca cada banda?
Faltan pocos días para vivir una nueva edición del festival más importante de la provincia de Buenos Aires. Los escenarios Pogo, Ritual y del Parque se preparan…
Rock en Baradero anunció los horarios de su edición 2026, donde consagrados artistas nutren la grilla de uno de los festivales más importantes del país.
La cita es el viernes 3 y sábado 4 de abril en el Anfiteatro Municipal, con entradas disponibles a través de Livepass (cuatro cuotas sin interés con Banco Provincia).
“Desde hace más de una década nos encontramos en el corazón de la provincia de buenos aires para flamear juntos las banderas del rock, y este año seguiremos haciendo historia”, invitan desde la organización.
DÍA 1: VIERNES 3 DE ABRIL
Escenario Pogo
KAPANGA - DE 01:00 A 01:50HS
GUASONES - DE 23:10 A 00:10HS
LAS PELOTAS - DE 20:40 A 21:40HS
LA VELA PUERCA - DE 18:50 A 19:50HS
CAMIONERO - DE 17:00 A 17:30HS
DO NEURONA - DE 16:10 A 16:30HS
Escenario Ritual
LA DELIO VALDEZ - DE 00:10 A 01:00HS
EL PLAN DE LA MARIPOSA - DE 22:10 A 23:10HS
TURF - DE 19:50 A 20:40HS
ERUCA SATIVA - DE 18:00 A 18:50HS
AUTOS ROBADOS - DE 16:30 A 17:00HS
SOPORTE 68 - DE 15:50 A 16:10HS
Escenario del Parque
LOS ESPÍRITUS - DE 00:10 A 01:00HS
LOS PEREZ GARCÍA - DE 22:00 A 22:50HS
DANCING MOOD - DE 19:50 A 20:40HS
BOYLER - DE 18:00 A 18:30HS
SEDA CARMÍN - DE 16:30 A 17HS
THM BAND - DE 15:50 A 16:10HS
DÍA 2: SÁBADO 4 DE ABRIL
Escenario Pogo
PECES RAROS - DE 01:00 A 02:00HS
BABASÓNICOS - DE 22:50 A 00:00HS
RATA BLANCA - DE 20:20 A 21:20HS
MARILINA BERTOLDI - DE 18:40 A 19:30HS
GAUCHITO CLUB - DE 17:00 A 17:30HS
FLORIÁN - DE 16:00 A 16:30HS
INVISIBLES - DE 15:10 A 15:30HS
Escenario Ritual
EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO - DE 00:00 A 01:00HS
EL KUELGUE - DE 21:50 A 22:50HS
CATUPECU MACHU - DE 19:30 A 20:20HS
EL ZAR - DE 18:00 A 18:40HS
INDIOS - DE 16:30 A 17:00HS
TERAPIA - DE 15:30 A 16:00HS
Escenario del Parque
LOS PERICOS - DE 00:00 A 01:00HS
LOS TABALEROS - DE 21:40 A 22:30HS
ILAN AMORES - DE 19:40 A 20:10HS
KILL FLORA - DE 18:00 A 18:30HS
JUAN BARO - DE 16:30 A 17:00HS
Un predio pensado para vivir dos jornadas memorables. Una grilla histórica, múltiples escenarios, decenas de bandas, variedad de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas que darán vida a un fin de semana ideal.