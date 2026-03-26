Kicillof visitó excentro clandestino de detención: “No a la impunidad, no al olvido”

A 50 años del último golpe cívico-militar, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, visitó este miércoles el Espacio para la Memoria ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Destacamento Arana” en La Plata.

Fue junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; el exjuez español Baltasar Garzón; el intendente local, Julio Alak; y la sobreviviente detenida en el ex “Destacamento Arana”, Nora Úngaro.

“La preservación de espacios para la memoria siguen siendo una prioridad de nuestra gestión porque comprendemos y compartimos el mensaje que ayer dieron millones de argentinos en las plazas de todo el país: no a la impunidad, no al olvido y sí a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, enfatizó Kicillof.

Durante la jornada, se suscribió un convenio entre la Provincia y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para sostener los proyectos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en Mar del Plata y Magdalena ante el desfinanciamiento del Gobierno nacional.

Los Espacios de Memoria como el que funciona en el ex centro de detención clandestino “Destacamento Arana” son la muestra de que las y los bonaerenses vivimos en un territorio de memoria por la verdad y la justicia.



La marcha de ayer fue la reafirmación del mandato que nos dio… pic.twitter.com/sYiZSP5IQR — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 25, 2026

Asimismo, advirtió que “estamos frente a un Gobierno nacional que no solo es negacionista del terrorismo de Estado, sino que además muestra una clara vocación por desfinanciar y eliminar todas las políticas de derechos humanos”,.

“Ante ello, firmamos un convenio para que el Equipo Argentino de Antropología Forense pueda continuar haciendo su trabajo: no podemos sustituir a un Estado nacional desertor, pero sí hacer todos nuestros esfuerzos para que no se demoren las investigaciones y logremos que todas las víctimas tengan la justicia que se merecen”, ponderó.

El sitio, que fue puesto íntegramente en valor, forma parte de los Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, destinados a preservar, investigar y fortalecer la construcción de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Actualmente, se realizan visitas guiadas, charlas, capacitaciones y se cursa el plan FINES para la finalización de la escuela secundaria.

A 50 años del último golpe cívico-militar, seguimos fortaleciendo la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia 🤍



En el Espacio para la Memoria que funciona en el ex centro clandestino de detención “Destacamento Arana" firmamos un convenio con el @eaafoficial para fortalecer… pic.twitter.com/BYoppRtaDS — Gobierno PBA (@BAProvincia) March 25, 2026

Al respecto, Mena sostuvo que “esta es una más de las tantas actividades que hacemos desde la Provincia para que todos los bonaerenses conozcan lo que sucedió, para rendir homenaje a los compañeros y compañeras que dejaron la vida, y para consolidar un puente con las generaciones futuras”.

“Vamos a seguir querellando en las causas por crímenes de lesa humanidad porque los organismos de derechos humanos nos enseñaron que ninguna batalla está ganada para siempre”, completó el funcionario.

En tanto, Garzón subrayó que “la lucha por los derechos humanos es continua y permanente: nunca podemos dar por sentada la democracia y la memoria para siempre”.

“Hoy, cuando volvemos a escuchar discursos negacionistas que apuntan contra todo aquello que no contribuya a concentrar el poder en unos pocos, celebramos que en la provincia de Buenos Aires se lleven a cabo iniciativas como estas para fortalecer las políticas de memoria, verdad y justicia”, agregó el jurista.

Y moreno sentenció: “Frente al retroceso en materia de derechos humanos que lleva adelante el Gobierno nacional, hoy la Provincia se erige como la principal defensora de la Memoria, la Verdad y la Justicia: estos espacios son una política pública que invita a los vecinos a formar parte y reflexionar sobre nuestra historia”.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; su par de Promoción Sociocultural; Lorena Riesgo; la dirigente Victoria Montenegro; el director provincial del Archivo de la Memoria, Ramón Baibene y la directora de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol.

También el subsecretario de Derechos Humanos de La Plata, Leonardo Fossati; la titular de la Unidad Provincial Especializada en la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico militar, Claudia Carlotto; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; el coordinador del Espacio ex “Destacamento Arana”, Rodrigo Miguel; su par del laboratorio antropológico del Equipo Argentino de Antropología Forense, Analía González Simonetto; sobrevivientes de otros centros clandestinos de detención; familiares de detenidos desaparecidos; representantes de organismos de Derechos Humanos; funcionarios y funcionarias locales.