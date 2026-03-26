Entre el morbo y la culpa, “Casual” llega a calle Corrientes

La comedia Casual, ganadora del Concurso Contar 2025, llega el miércoles 15 de abril a Multiteatro para su estreno en la cartelera porteña y ya tiene las entradas a la venta.



Con un elenco integrado por Carlos Belloso, Diego Gentile, Malena Guinzburg, Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich, y bajo la dirección de Pablo Fábregas, Casual promete ser una de las apuestas más originales de la temporada 2026.

Escrita por Federico Viescas, la obra fue la ganadora del Concurso Contar en 2025, donde fue seleccionada entre numerosos proyectos por un jurado de productores del circuito comercial, generando expectativa incluso antes de su estreno.

Vale destacar que la iniciativa impulsa el desarrollo de dramaturgia nacional, llevando textos de autores locales al centro de la escena comercial.



La producción está a cargo de Juan Manuel Caballé, Eloísa Cantón y Bruno Pedemonti; Coqui Faroni; Juan Iacoponi, Pablo Kompel y Ariel Stolier; Andy Ovsejevich; Tomás Rottemberg y Diego Scott.

Leticia cae en coma tras sufrir un accidente. En la clínica se reúnen sus amigos: un abogado sin escrúpulos, una médica al borde del colapso, una hippie fan del clona y un agente inmobiliario insoportable.

Para entender qué pasó, deciden revisar su celular. Pero lo que encuentran abre una puerta inesperada: una aplicación de encuentros casuales revela una vida secreta de Leticia que ninguno imaginaba.

Entre el morbo y la culpa, la investigación se descontrola cuando las citas empiezan a llegar. Una versión desconocida de su amiga sale a la luz y los obliga a confrontar sus propios prejuicios para aceptarla.

¿Cuánto conocemos realmente a las personas que queremos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a invadir la vida privada de los demás? Y, ya que estamos… ¿cómo es posible hacer un trío de a dos? Solo respuestas incorrectas.