jueves 26 de marzo de 2026 - Edición Nº4387

Política | 25 mar 2026

1976 - 24 de marzo - 2026

Bregman destacó que “la renovación de la memoria impide retrocesos”

“Aunque algunos quieran dar vuelta la página, se demostró que la lucha está vigente en el presente y proyecta el futuro”, puntualizó la diputada nacional del FIT-Unidad.

Myriam Bregman junto a Patricia Walsh y Alejandrina Barry.
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La diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, destacó la masiva movilización a medio siglo del último golpe cívico-militar y afirmó que “mostró que es una sociedad que no abandona la pelea por memoria, verdad y justicia”.

Asimismo, puso en valor que buena parte de los manifestantes no vivió la última dictadura o lo hizo siendo muy pequeña, pero hoy toma esas banderas con una “nueva apropiación” y mayor potencia. “Eso impide que los grupos que intentan relativizar o retroceder puedan avanzar cualitativamente”, enfatizó.

“Aunque algunos quieran dar vuelta la página, se demostró que la memoria está vigente en el presente y proyecta el futuro”, celebró la abogada en causas de derechos humanos y laborales.

Acto seguido, impugnó los intentos de relativización de la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado y remarcó que los números iniciales surgidos de la CONADEP reflejan apenas una parte de los casos, en un contexto de miedo y limitaciones para denunciar.

A medida que avanzan los juicios siguen apareciendo nuevos casos, lo que confirma la magnitud del terrorismo de Estado”, dimensionó Bregman en declaraciones a Radio 10.

Y remató: “No es el pueblo el que se aleja de esas banderas, muchas veces es la dirigencia la que no las interpreta o se distancia”.

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