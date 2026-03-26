Bregman destacó que “la renovación de la memoria impide retrocesos”

La diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, destacó la masiva movilización a medio siglo del último golpe cívico-militar y afirmó que “mostró que es una sociedad que no abandona la pelea por memoria, verdad y justicia”.

#24M Hijas, sobrevivientes, abogadas, amigos y amigas unidos en la lucha✊ pic.twitter.com/Hd5xMlZYP9 — Myriam Bregman (@myriambregman) March 25, 2026

Asimismo, puso en valor que buena parte de los manifestantes no vivió la última dictadura o lo hizo siendo muy pequeña, pero hoy toma esas banderas con una “nueva apropiación” y mayor potencia. “Eso impide que los grupos que intentan relativizar o retroceder puedan avanzar cualitativamente”, enfatizó.

“Aunque algunos quieran dar vuelta la página, se demostró que la memoria está vigente en el presente y proyecta el futuro”, celebró la abogada en causas de derechos humanos y laborales.

A 50 años del golpe cívico-militar y eclesiástico, el país salió a la calle: Plaza de Mayo desbordada y movilizaciones masivas en cada rincón.@myriambregman cerró el día diciendo que “nunca más a la represión y sus cómplices: tenemos derecho a rebelarnos contra la opresión”.… pic.twitter.com/OMJjd3XaWE — PTS | Frente de Izquierda Unidad (@PTSarg) March 25, 2026

Acto seguido, impugnó los intentos de relativización de la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado y remarcó que los números iniciales surgidos de la CONADEP reflejan apenas una parte de los casos, en un contexto de miedo y limitaciones para denunciar.

“A medida que avanzan los juicios siguen apareciendo nuevos casos, lo que confirma la magnitud del terrorismo de Estado”, dimensionó Bregman en declaraciones a Radio 10.

📻 El periodista @Gatosylvestre en @Radio10 entrevistó a @myriambregman tras el 24 de marzo, a 50 años del golpe.



Bregman fue clara: no hay lugar para negacionismos ni retrocesos. pic.twitter.com/O7tzdHPjSJ — PTS | Frente de Izquierda Unidad (@PTSarg) March 25, 2026

Y remató: “No es el pueblo el que se aleja de esas banderas, muchas veces es la dirigencia la que no las interpreta o se distancia”.