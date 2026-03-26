Exgobernador le pidió a CFK una “interna abierta” para definir al candidato del 2027

El senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, envió una carta a las autoridades del Partido Justicialista, conducido por Cristina Fernández de Kirchner para solicitar una interna que defina al próximo candidato presidencial.

En redes sociales, Uñac explicó que la misiva contiene “una serie de propuestas para organizar, fortalecer y proyectar la fuerza política frente al enorme desafío electoral que el pueblo argentino afrontará durante el próximo año”.

“Ante el inminente cambio del sistema electoral, debemos tomar medidas que nos fortalezcan como oposición”, expresó.

✍🏼 Carta a las autoridades de nuestro Partido Justicialista Nacional.



Presenté ante el @p_justicialista una serie de propuestas para organizar, fortalecer y proyectar nuestra fuerza política frente al enorme desafío electoral que el pueblo argentino afrontará durante el próximo… pic.twitter.com/zIdpCzJ10b — Sergio Uñac (@sergiounac) March 25, 2026

El punto central del documento propuso convocar a elecciones “internas abiertas antes del 2026” para definir al postulante del peronismo que irá por la carrera presidencial el próximo año.

Al respecto, consideró las PASO, suspendidas el año pasado, resultan “insuficientes” para ordenar al espacio político.

En ese sentido, el exmandatario sanjuanino pidió un debate “profundo, participativo y federal” para reorganizar al peronismo tras la derrota de 2023.

Su principal argumento es que adelantar la definición partidaria, permitiría construir una estrategia “más sólida” de cara a los comicios de 2027.

“Frente a la angustia social, no podemos improvisar. La magnitud del calendario electoral exige una preparación temprana, profunda y colectiva. Es tiempo de tomar decisiones y construir una alternativa real”, finalizó Uñac.