sábado 28 de marzo de 2026 - Edición Nº4389

Internacionales | 25 mar 2026

Naciones Unidas

Polémica en la ONU: Argentina rechazó condenar la esclavitud africana

Alineado a Estados Unidos e Israel, el país votó en contra de una resolución que repudiaba “el crimen más grave contra la humanidad”.

Argentina, Estados Unidos e Israel votaron en contra.
TAGS: ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA, ONU, RACISMO, ESCLAVITUD

En la Organización de las Naciones Unidas, Argentina volvió a votar en contra de una resolución vinculada a la esclavitud, hecho que desató una nueva polémica.

Durante la Asamblea General de la ONU, se votó una resolución que calificaba la esclavitud africana y la trata transatlántica como “el crimen más grave contra la humanidad”.

La votación finalizó con 123 países a favor, 52 abstenciones y solo 3 en contra.

Sin embargo, Argentina se pronunció en contra, junto con Estados Unidos e Israel.

La normativa buscaba remarcar el impacto histórico de la esclavitud, su carácter sistemático y sus consecuencias actuales evidenciadas en el racismo y la desigualdad.

Impulsada por una coalición de 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos, la iniciativa reconoce que este sistema de explotación, que se prolongó durante más de cuatro siglos, constituye una violación del derecho internacional que no prescribe y que sus consecuencias siguen afectando a millones de personas en todo el mundo.

La resolución, coincidente con el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, afirma que la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos representan “la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad” debido a “su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen estructurando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital”.

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