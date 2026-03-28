Polémica en la ONU: Argentina rechazó condenar la esclavitud africana

En la Organización de las Naciones Unidas, Argentina volvió a votar en contra de una resolución vinculada a la esclavitud, hecho que desató una nueva polémica.

Durante la Asamblea General de la ONU, se votó una resolución que calificaba la esclavitud africana y la trata transatlántica como “el crimen más grave contra la humanidad”.

La votación finalizó con 123 países a favor, 52 abstenciones y solo 3 en contra.

🔴 La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que califica la trata de esclavos y la esclavitud como "el crimen de lesa humanidad más grave" de la historia.



A favor: 123

En contra: 3 (Argentina, Estados Unidos, Israel)

Abstenciones: 52 pic.twitter.com/KSGJpROvlg — Noticias ONU (@NoticiasONU) March 25, 2026

Sin embargo, Argentina se pronunció en contra, junto con Estados Unidos e Israel.

La normativa buscaba remarcar el impacto histórico de la esclavitud, su carácter sistemático y sus consecuencias actuales evidenciadas en el racismo y la desigualdad.

Impulsada por una coalición de 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos, la iniciativa reconoce que este sistema de explotación, que se prolongó durante más de cuatro siglos, constituye una violación del derecho internacional que no prescribe y que sus consecuencias siguen afectando a millones de personas en todo el mundo.

La resolución, coincidente con el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, afirma que la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos representan “la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad” debido a “su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen estructurando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital”.