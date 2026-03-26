El Gobierno confirmó la privatización total de Intercargo

El Gobierno acaba de publicar el pliego de bases y condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa estatal que durante más de tres décadas concentró los servicios de asistencia a aeronaves y pasajeros en los principales aeropuertos del país.

Según se destacó oficialmente, se trata de “un avance en el proceso de transformación del sector impulsado desde la Ley de Bases, que declaró a Intercargo sujeta a privatización y habilitó la venta del 100% de su paquete accionario”.

El proceso se realizará mediante una “licitación pública nacional e internacional, abierta y competitiva, que garantizará la máxima transparencia y concurrencia de oferentes”.

En paralelo, dieron cuenta que el avance en la desregulación del sector aerocomercial, a través de la modificación y eliminación de más de 30 normativas y “procedimientos obsoletos”, algunos con más de 50 años de antigüedad, “transformó el esquema histórico del sector que limitaba la competencia y el ingreso de nuevos operadores”.

Estas reformas permitieron modernizar el marco regulatorio, abrir el mercado aerocomercial y mejorar la competitividad, “impulsando al mismo tiempo el turismo, las economías regionales y el acceso a la inversión privada”.

De este modo, aseguraron que “se incorporaron 11 nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra, en un mercado que antes era monopólico. De ellos, cuatro ya operan en distintos aeropuertos del país”, dejando trás “un modelo cerrado para avanzar hacia un sistema más competitivo, eficiente y con mejores estándares de servicio”.

Intercargo, creada en 1961 y convertida en operador exclusivo de rampa desde 1990, presta actualmente servicios en 16 aeropuertos del país y cuenta con más de 1.500 empleados.

En este nuevo escenario, la privatización permitirá “incorporar inversiones privadas para modernizar equipos e infraestructura; mejorar la calidad y eficiencia del servicio en tierra; reducir costos operativos en un contexto de mayor competencia” y “alinear el funcionamiento del sistema argentino con estándares internacionales”.

Además, “permitirá corregir distorsiones acumuladas durante años en el esquema operativo y tarifario, y dejar atrás un modelo que requería asistencia estatal para sostener su funcionamiento”.

La venta se realiza bajo la modalidad de empresa en marcha e incluye la transferencia integral de la compañía, abarcando la totalidad de sus activos; la salida total del Estado nacional de su participación societaria, sin reserva de acciones ni presencia en el directorio y la continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio.

