Vidal: “Está bien que Bullrich se haya ido del PRO, no tenía mirada de equipo”

La exgobernadora bonaerense y titular de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal, se refirió al futuro inmediato del PRO y desdramatizó la diáspora de dirigentes de la fuerza amarilla.

Al aludir al caso puntual de la actual jefa del bloque libertario en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, opinó que “está bien que se haya ido, porque no tenía la mirada de equipo del PRO”.

“Claramente, alguien que siendo presidenta del partido decide irse después del ballotage, acordando su lugar en el Gobierno sin hablar con el partido ni con nadie más, ni ver cómo el PRO lo iba a encarar como equipo, tiene una lógica distinta. Entonces está bien que se haya ido, porque no era del PRO”, argumentó en declaraciones a Perfil.

Asimismo, recalcó: “Las explicaciones no me las tiene que dar a mí, sino, en todo caso, a sus electores, a quienes la acompañaron en ese 24 %, muchos del PRO convencidos que esperaban que siguiera siendo parte del espacio”.

“Incluso no cuestiono que haya sido ministra de este gobierno; me parece que fue valiosa con Mauricio y también con Milei. No es esa la discusión, sino si era una decisión del partido o individual”, insistió la diputada nacional con mandato cumplido.

Acto seguido, reiteró que “como presidenta del PRO, con una responsabilidad tan alta, debería haberla compartido con el partido. Pero ya pasó. Creo que hizo un buen trabajo como ministra y hará un buen trabajo como senadora. Al final del día, los políticos estamos sometidos al voto de la gente: es la sociedad la que define si estuvo bien o mal lo que hicimos”.

Consultada por la eventual postualción presidencial de Mauricio Macri en 2027, consideró que “él puede elegir”.

“Los políticos solemos ser mejores cuando estamos fuera del poder; es notorio: cuando uno ya aprendió todo lo que tenía que aprender es cuando ya no está. Creo que Mauricio aprendió todo lo que tenía que aprender. Sería un gran presidente, pero es una decisión muy íntima, porque implica entregar la vida durante cuatro años, literalmente, y hay que estar dispuesto a eso. Si no lo está, está bien que no lo haga”, puntualizó.

Sobre su propia candidatura, Vidal dijo que eso “no está” en sus planes, ya que está “muy abocada a lo privado”.

“Pero eso no significa dejar la política. Como presidenta de Pensar y como parte del PRO, sigo trabajando para que haya un país mejor y no me rindo. No bajo los brazos, así que van a seguir viéndome empujando en lo público”, cerró la exlegisladora.