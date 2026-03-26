Murió una jubilada en el interior del Bingo de La Plata

Una mujer de 69 años falleció este miércoles en el interior del Bingo La Plata, ubicado en la intersección de Diagonal 80 y 116, hecho que generó conmoción entre los presentes, aunque en principio se descartó la participación de terceros.

La víctima fue identificada como Gloria Eugenia Rodríguez Blanco, una jubilada domiciliada en la capital bonaerense, quien según testigos era una concurrente habitual del establecimiento. De acuerdo a las primeras informaciones, la mujer fue hallada inconsciente en el baño de mujeres del local por personal de seguridad privada.

Tras el alerta, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y constataron la situación. Minutos después arribó una ambulancia de una empresa de emergencias médicas, a cargo de la doctora Paula Bernard, quien confirmó el fallecimiento en el lugar.

Fuentes policiales indicaron que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia ni se detectaron faltantes entre sus pertenencias, lo que refuerza la hipótesis inicial de una muerte por causas naturales. En este sentido, varios testigos señalaron que la mujer padecía distintos problemas de salud, lo que podría haber influido en el desenlace.

A pesar de estos indicios, la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial La Plata tomó intervención en el caso y dispuso la realización de las diligencias correspondientes. Entre ellas, se ordenó la presencia de peritos en el lugar y el traslado del cuerpo a la morgue policial para la realización de la autopsia, con el objetivo de determinar fehacientemente las causas del deceso.

El episodio provocó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el bingo al momento del hecho, aunque la situación fue rápidamente controlada por el personal del lugar y las autoridades.

La investigación continúa en curso, a la espera de los resultados de las pericias forenses que permitan esclarecer definitivamente las circunstancias de la muerte. Mientras tanto, el caso fue caratulado como “averiguación de causales de muerte”.