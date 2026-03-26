El secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, negó que exista una crisis de consumo en la economía doméstica y, en sintonía con el presidente Javier Milei, prometió que desde abril caerá muy fuerte la inflación.

“No creo que haya mucha gente que esté peor”, aseguró el funcionario en declaraciones a la señal A24 y en cambio evaluó qu “hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor en poco tiempo”.

Consultado sobre las expresiones de empresarios y comerciantes acerca de una fuerte caída en el consumo, el secretario de Finanzas minimizó la situación: “Son historias particulares. No se cuenta la otra cara de la moneda”.

“El PBI creció 10,3 % desde 2023, el consumo privado está en niveles récord, pero hay un cambio porque se compran bienes durables como, autos, casas, electrdomésticos o se hacen viajes”, puntualizó.

🤔El Gobierno niega crisis de consumo: “No hay mucha gente que esté peor”



💬 “Hay un cambio porque se compran bienes durables como, autos, casas, electrdomésticos o se hacen viajes”, planteó el secretario de Finanzas, Federico Furiase.



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Además, Furiase puso de relieve que “hubo recuperación del crédito que apuntala el consumo de durables”.

Por otra parte, reconoció que marzo será otra vez un mes con alta inflación por “temas estacionales”, pero desde abril o mayo “caerá fuertemente” porque están dadas las condiciones macro para que así se produzca.

También juzgó que la economía está estabilizada y “eso se refleja en el bolsillo de la gente por la baja de la inflación”.

“Sacamos a más de 12 millones de personas de la pobreza. Yo no creo que haya mucha gente que esté peor. En menos de dos años se estabilizó la macro y se duplicó el crédito a familias y empresas. Esto va a mejorar y lo verán aquellos sectores que no están sintiendo esta tracción”, reiteró.

Y completó: “No hubieses tenido una elección de medio termino con 40 % si a todo el mundo le va mal”.