Atropelló a una pareja en moto, los abandonó y luego chocó una columna para cubrirse en Longchamps: Detenido

Un sujeto de 29 años de edad fue detenido en las últimas horas en Longchamps acusado de haber atropellado y abandonado a una pareja que circulaba en moto, y luego haber ido a impactar una columna de alumbrado público para cubrir los rastros del anterior incidente vial, y todo sucedió en la madrugada del pasado domingo.

Este joven fue identificado con las iniciales RJ y fue capturado por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta de Almirante Brown tras un seguimiento que se le hizo a su automóvil, un Peugeot 208 color negro patente AH250FU.

Las víctimas son Nahuel Mazzini, de 30 años de edad, y Sheila Santero, de 35, quienes sufrieron heridas de gravedad y debieron ser trasladados a un hospital, donde permanecen internadas y su estado de salud es crítico y con pronóstico reservado.

Es que Mazzini se encuentra en coma farmacológico con una severa inflamación y fractura de cráneo, y Santero sufrió una fractura en su cráneo y fracturas expuestas de tibia y peroné en su pierna derecha.

En el esclarecimiento del hecho fue clave el análisis desarrollado sobre las cámaras de seguridad, tanto del COM de la Municipalidad de Almirante Brown, como de los domos privados, ya que ese seguimiento fílmico permitió identificar el vehículo involucrado y sus acciones.

De hecho, los investigadores rastrearon el automóvil hasta un taller mecánico ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Berlín, en el mencionado distrito del Conurbano bonaerense sur, donde estaba el vehículo: de una pericia superficial surgió que presentaba daños compatibles con el incidente de arrollamiento.

En ese lugar fue que la policía logró identificar al propietario y conductor del Peugeot, quien por disposición de la UFI N° 10 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Carlos Pérsico, quien ordenó la inmediata aprehensión del hombre de 29 años y la incautación del auto.

🚔 Atropelló en moto, los abandonó y chocó una columna para cubrirse en Longchamps: Detenido



🤦🏻‍♂️ El conductor intentó ocultar haber arrollado a una pareja con otro choque.



🎦 Cámaras de seguridad y testimonios le impidieron salirse con la suya.



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La causa fue caratulada como “lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo automotor y por darse a la fuga sin prestar colaboración a las víctimas”, y se prevé que el imputado sea trasladado a sede judicial en las próximas horas para prestar declaración indagatoria.

Vale decir que, tras el suceso, se conocieron audios de mensajes de WhatsApp enviados por conocidos tanto de las víctimas como del criminal automovilista que daban cuenta de un presunto seguimiento realizado y de la maniobra evasiva al chocar con una columna.

Incluso un audio del propio RJ, ahora detenido, en el que sostenía que había chocado una columna por haber estado “en pedo” por el que “no me acuerdo de nada”.

Sin embargo, en las imágenes que ilustran este artículo –audios incluidos– se ve que previo a impactar con la columna el auto ya tenía el faro delantero izquierdo destrozado, y se entiende que ello sería producto del impacto a la pareja en motocicleta.