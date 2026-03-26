Alarma ambiental por incendio en depósito de pintura en Moreno

Momentos de extrema tensión se viven desde la mañana de este jueves en la localidad Francisco Álvarez, partido de Moreno, donde se incendia un depósito de pinturas ubicado dentro de un polo industrial de Avenida Ramón Falcón y Chilecito.

Al calor del siniestro, se desplegó un gigantesco operativo en la zona, donde trabajan al menos 25 dotaciones de bomberos que intentan contener las llamas.

🔥 Un incendio de gran magnitud se desarrolla en el polo industrial Fademac, de Moreno, más precisamente en una fábrica de pinturas.



🚒 Ya son 25 las dotaciones de bomberos voluntarios comprometidos con el combate contra el fuego que se desató en las calles Ramón Falcón y… pic.twitter.com/6tYVjEFUYe — ANDigital (@ANDigitalOK) March 26, 2026

Vale informar que tanto los trabajadores de la empresa Fademac como los vecinos de la zona fueron evacuados ante el humo tóxico que se respira en el barrio, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

“Estaban soldando y saltó una chispa. Como vieron que no pudieron controlar el fuego, evacuaron”, informó un operario de una empresa lindera a la afectada.

De acuerdo a lo que trascendió, la firma siniestrada se dedica a acopiar químicos, solventes, pinturas, membranas y otros productos tóxicos.

“Vi cómo se prendía fuego todo. Por suerte no hay heridos. Todos los trabajadores fuimos al sector de evacuación y nos tomaron lista. Estábamos todos”, dijo un empleado en declaraciones a TN.

Las autoridades solicitaron evitar circular por la zona, ya que se trata de productos químicos altamente tóxicos, por lo que los vecinos también fueron evacuados.

Desde el lugar de los hechos, Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense, expresó que “aunque el incendio está activo, la situación está controlada”.

“Estamos trabajando con los bomberos y con la prevención de las manzanas. No hay posibilidades de que el fuego salga del perímetro, rstamos esperando las pericias y el requerimiento que haga la Justicia”, precisó el funcionario.

Luego reconoció que “hay riesgo de que pueda colapsar la estructura. El jefe del incendio tomó la decisión de usar solo un hidrante para atacar desde arriba, para que no corran riesgo los bomberos y, por otro lado, están trabajando para frenar la propagación adentro”.

“No hay riesgo por la nube tóxica, se están haciendo los análisis ambientales. Hay que evitar la exposición prolongada, pero hay que llevar tranquilidad de que no es peligroso”, completó.

Por su parte, desde el área ambiental de Moreno mencionaron que “se trata de un depósito, que no hay producción en el lugar. Es un espacio de logística y acopio. Tenía todas las habilitaciones y aptitud ambiental. Tenían un equipo siniestral y brigadista”.