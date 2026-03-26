“Caminos y Sabores” celebra su 20ª edición en nueva sede

Caminos y Sabores se llevará a cabo por primera vez en BA Ferial, un predio renovado a la vera del Río de la Plata y brindará transporte gratuito desde diferentes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para facilitar el acceso de los visitantes.

BA Ferial es el nuevo nombre del histórico predio de Costa Salguero, ubicado en Avenida Costanera Rafael Obligado 1221, en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires.

De la mano de Exponenciar S.A, el espacio inicia una nueva etapa como un moderno polo de exposiciones, eventos y experiencias, con una propuesta que integra lo ferial, lo gastronómico y lo cultural, y busca reconectar a la ciudad con el Río de la Plata.

Así, el mercado más esperado del año encontró el espacio que necesitaba para seguir creciendo y proyectarse a futuro.

Además, la feria gastronómica no solo estrena un nuevo escenario, sino que en esta oportunidad se realizará en el marco del fin de semana largo del 9 al 12 de julio, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de invierno en muchas provincias, lo que la convierte en una propuesta ideal para disfrutar en familia y potenciar la convocatoria de público de todo el país.

Este año es especial, dado que El Gran Mercado Argentino llega a su edición número 20 confirmando que no solo perdura en el tiempo, sino que continúa creciendo y fortaleciendo el espíritu emprendedor de quienes hacen grande a la Argentina productiva. Desde su creación en 2005, el evento se convirtió en una vidriera única para visibilizar alimentos, bebidas, artesanías y destinos turísticos de todo el país, impulsados por la pasión y el trabajo de sus productores.

Durante cuatro días, la feria volverá a vibrar con los colores, aromas y sabores de cientos de emprendedores y productores de todas las regiones. Cada expositor encuentra en Caminos y Sabores una oportunidad concreta para potenciar su marca, generar vínculos comerciales y abrir nuevas puertas. Tan es así, que las Rondas de Negocios se consolidan año tras año como un espacio estratégico donde comienzan alianzas con supermercadistas, distribuidores y compradores clave, que muchas veces trascienden el evento.

“Cumplir 20 ediciones es mucho más que un aniversario: es la confirmación de que Caminos y Sabores se transformó en un espacio imprescindible para visibilizar el trabajo de las economías regionales y conectar a los productores de todo el país con nuevos públicos y oportunidades reales de crecimiento”, señalaron desde la organización.

A lo largo de estas dos décadas, El Gran Mercado Argentino se consolidó como una experiencia integral: concursos, clases magistrales de chefs reconocidos, actividades interactivas y la posibilidad de conocer de primera mano las historias detrás de cada producto. Además, la transmisión en vivo a través de caminosysabores.com.ar y los principales medios nacionales amplifica la presencia de los expositores y acerca la feria a miles de potenciales consumidores en todo el país.

“Detrás de cada queso hay una historia, detrás de cada vino el sol y el tiempo de su lugar de origen. Caminos y Sabores celebra ese encuentro entre quien produce y quien valora lo auténtico”, completaron.

Los números de la última edición

En 2025, Caminos y Sabores edición BNA cerró con un balance destacado: más de 100.000 visitantes, 500 emprendedores de todo el país, la participación de más de 50 chefs y un volumen de operaciones superior a los 10.000 millones de pesos, además de 300 reuniones concretadas en las Rondas de Negocios BNA.

Caminos y Sabores sigue siendo un espacio que inspira, conecta, impulsa y celebra el trabajo de las economías regionales. Ser parte es sumarse a un proyecto con historia, revivir tradiciones y celebrar el ADN de la Argentina. Una verdadera fiesta donde el país se prueba, se descubre y se lleva a casa.