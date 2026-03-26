El Kuelgue vuelve a La Plata

La ciudad de las diagonales recibirá nuevamente a una de las bandas más queridas y convocantes del país: El Kuelgue se presentará el sábado 18 de abril desde las 19 horas en Hipódromo de La Plata.

Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Livepass y en la boletería del Teatro Ópera (calle 58 entre 10 y 11 - comprando con tarjetas del Banco Provincia, cuatro cuotas sin interés).

Semanas atrás El Kuelgue y Litto Nebbia se unieron en un cruce histórico e intergeneracional. Después de pasar tres días de ensayos en el estudio El Cofre, grabaron la Portal Session #07 en vivo con la producción musical de Ale Kurz, co-creador de las sessions.

Los artistas interpretan nuevas versiones de “Peluquita” y “Diganselo” de El Kuelgue, “Deja que conozca el mundo de hoy” y “Solo se trata de vivir” de Nebbia, y “Mapa Tesoro”, del artista uruguayo Nicolás Ibarburu.

Las cinco canciones fueron grabadas en medio del anfiteatro el Pez de Portal Bosque, un espacio cultural ubicado en la Barra, Punta del Este.

La session es una especie de ritual cósmico en el bosque. El círculo de madera, los crop circles, las líneas rojas que están pintadas en el pasto, funcionan como un portal temporal donde confluyen los caminos de distintas generaciones, músicas y sensibilidades en un punto de encuentro. Todo se entrelaza en un momento único.