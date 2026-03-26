Histórica condena a Meta y YouTube por generar adicción en una niña

Un jurado en Los Ángeles, Estados Unidos, declaró responsables a Meta Platforms y YouTube en una causa histórica por adicción a redes sociales.

El caso lo inició una joven, identificado por sus iniciales como K.G.M-, quien empezó a usar redes desde los 6 años.

El jurado concluyó que las plataformas fueron “negligentes”, porque su diseño fomentaba un uso compulsivo.

En concreto, se comprobó que las apps generaron problemas de salud, ansiedad, depresión, dismorfia corporal y conductas de autolesión.

Como resultado, Meta -dueña de las redes sociales y plataformas de mensajería Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger- y YouTube deberán pagar una indemnización de 6 millones de dólares. La responsabilidad quedó repartida en un 70 % Meta y 30 % YouTube.

Es el primer fallo que reconoce legalmente que el diseño de redes puede generar adicción, aunque no se juzgó el contenido, sino cómo están diseñadas las apps: scroll infinito, reproducción automática, algoritmos de recomendación.

Las compañías adelantaron que apelarán el fallo, y no se descarta la instrumentación de modificaciones en el diseño de las aplicaciones, con más controles para menores para menores

En la sentencia, el jurado consideró que las empresas diseñaron intencionalmente funciones para promover un uso compulsivo. A modo de pruebas, citaron documentos internos donde se discutían efectos negativos en menores, testimonios de ejecutivos y algoritmos que refuerzan contenido emocional.