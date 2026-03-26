“Etapa terminada”: Scaloni descartó la vuelta de Di María a la Selección

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza antes del partido amisto de este viernes frente a Mauritania en La Bombonera.

En primer término, Scaloni se refirió a la cancelación de la Finalissima contra España, que iba a disputarse en Qatar y debió cancelarse a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

“Hay una situación que hace que el fútbol pase a ser tema secundario. No se pudo llegar a un acuerdo para disputar la Finalissima, y no estaba pensado no jugarla, por eso salimos en busca de rivales y polemizar no tiene sentido”, expresó.

También se refirió a la nómina de futbolistas que llevará al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: “En principio la base de la lista está, pero seguiremos viendo jugadores y hay chicos que no han venido y también estamos siguiendo”.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni: "En estos ciclos, cuando nos reencontramos para entrenar juntos, intentamos fortalecer las bases de juego que venimos planteando". pic.twitter.com/QARcTiZSQa — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 26, 2026

“Todo dependerá de cómo estén los jugadores, que lleguen lo más cercano a su potencial”, remarcó.

Sobre el cotejo amisto contra el elenco africano, confirmó la presencia de Lionel Messi: “Queremos recuperar algunos rendimientos, y ver a un mix de los jugadores que tenemos. Con respecto a Leo, sí va a jugar; es otra linda oportunidad para que todos puedan disfrutar lo que nosotros disfrutamos cada vez que él está acá”.

El entrenador albiceleste fue consultado sobre un hipotético retorno de Ángel Di María, en medio de rumores que circularon durante los últimos días. “Es etapa terminada, hemos optado por otros chicos quieren estar”, aclaró, y explicó que mantiene una relación cordial con el jugador de Rosario Central.

Respecto a la cita mundialista que se disputará a partir de junio, Scaloni habló sobre el desafío que implicar defender el título. “Pensar en que se pueda repetir un Mundial, con lo complicado que es, es algo difícil de prometer. Sería increíble”, indicó.

Y analizó: “Argentina ganó merecidamente el último, pero hay muchos casos en los que no gana el que merece y eso habla de la dificultad que tiene el torneo”.

“El Mundial es terriblemente complicado. Estamos bien y lógicamente los rivales nos jugarán diferente; sabemos lo que nos jugamos y el equipo va a estar, después, es fútbol y sabemos lo que eso implica”, manifestó el entrenador.

Para completar, consideró que “no menos de 10 selecciones pueden ganar el Mundial, y quizá hasta me quedo corto”, y cerró: “No tengo dudas de que hay un nivel altísimo”.