La economía creció 0,4 % y Caputo habló de “un nuevo máximo histórico”

El INDEC informó este jueves que la actividad económica creció 1,9 % interanual en enero y 0,4 % con respecto a diciembre.

El dato corresponde al estimador mensual de la actividad económica. Con relación a igual mes del año pasado, diez de los sectores de actividad que conforman el estimador registraron subas en enero.

Se destacaron Pesca (50,8 %.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1 %), que fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual, seguida de Explotación de minas y canteras (9.6 %).

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La actividad económica creció 1,9% interanual en enero de 2026 y 0,4% con respecto a diciembre https://t.co/vWTsX4rIr2 pic.twitter.com/NgEE0Gfcsl — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 26, 2026

Por el contrario, cinco sectores registraron caídas en la comparación interanual, entre los que resaltaron Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2 %) y Electricidad, gas y agua (-3,0 %).

LA ECONOMIA CRECIÓ 0,4% MENSUAL EN ENERO Y REGISTRÓ UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO.



✅ En enero el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo

✅ El EMAE registró un… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 26, 2026

Estos sectores, junto con Industria manufacturera (-2,6 %) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6 %), le restaron 0,9 puntos a la variación interanual del estimador.

El reporte fue celebrado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien en redes sociales habló de “un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia ciclo”.