jueves 26 de marzo de 2026 - Edición Nº4387

Economía | 26 mar 2026

En enero

La economía creció 0,4 % y Caputo habló de “un nuevo máximo histórico”

El estimador mensual mostró disparidad entre los sectores. Se registraron subas en pesca, agricultura y actividad minera, pero cayeron el comercio y la industria.

Luis Caputo.
TAGS: LUIS CAPUTO, COMERCIO, ECONOMíA, INDUSTRIA, INDEC

El INDEC informó este jueves que la actividad económica creció 1,9 % interanual en enero y 0,4 % con respecto a diciembre.

El dato corresponde al estimador mensual de la actividad económica. Con relación a igual mes del año pasado, diez de los sectores de actividad que conforman el estimador registraron subas en enero.

Se destacaron Pesca (50,8 %.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1 %), que fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual, seguida de Explotación de minas y canteras (9.6 %).

Por el contrario, cinco sectores registraron caídas en la comparación interanual, entre los que resaltaron Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2 %) y Electricidad, gas y agua (-3,0 %).

Estos sectores, junto con Industria manufacturera (-2,6 %) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6 %), le restaron 0,9 puntos a la variación interanual del estimador.

El reporte fue celebrado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien en redes sociales habló de “un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia ciclo”.

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