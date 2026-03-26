Motochorros asesinaron a un efectivo de la Policía Federal en Lanús

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar este jueves en Lanús, donde un agente de la Policía Federal fue asesinado a balazos.

Un llamado al 911 alertó por una persona con heridas de arma de fuego en la intersección de las avenidas Remedios De Escalada e Hipólito Yrigoyen.

La víctima de 34 años e identificada por sus iniciales como CMN, se encontraba junto a su pareja cuando fue abordado por al menos dos delincuentes en moto.

Los malvivientes pretendieron abordarlo y en ese momento se habría producido un intercambio de disparos.

“Escuché tres disparos, el enfrentamiento duró segundos”, relató una vecina.

Consternada, la pareja de la víctima no pudo precisar si los criminales le sustrajeron el arma reglamentaria.

El agente sufrió heridas mortales en el tórax y en la pierna derecha. Fue trasladado al Hospital Evita, pero falleció minutos después.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Lanús, mientras buscan intensamente a los autores del crimen.