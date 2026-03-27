Fondos, alivio y coparticipación, los ejes de la cumbre entre Kicillof e intendentes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves un acto con intendentes bonaerenses, donde renovó los reclamos ante los incumplimientos del Gobierno nacional y anunció nuevas medidas para fortalecer las finanzas municipales.

Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora Verónica Magario y los ministros de Economía, Pablo López; y de Gobierno, Carlos Bianco.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres situaciones: lo que el Estado nacional ha dejado de hacer; lo que nos ha quitado; y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste”.

“El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora”, agregó.

“Por eso, mientras hay un intento deliberado de parte del Gobierno nacional por transferir la crisis a provincias y municipios, quiero agradecer el enorme esfuerzo que hacen los intendentes de todos los partidos políticos para hacer frente a una situación tan compleja”, sostuvo el mandatario provincial, y añadió: “Sabemos lo que estamos enfrentando y estamos convencidos de que hay que seguir por este camino: los municipios y la Provincia no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades”.

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En primer lugar, Kicillof señaló: “A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita coparticipar lo recaudado en el Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires”.

“En este momento tenemos siete denuncias en la Corte Suprema, de las cuales solo se excluirá lo que corresponda al FONID, que es un derecho de los trabajadores de la educación”, manifestó.

Por otro lado, el mandatario bonaerense indicó que “más allá de la situación financiera que estamos atravesando, la Provincia de Buenos Aires va a hacer su mayor esfuerzo para cumplir y pagar en tiempo y forma las cuotas que corresponden al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal votado junto con el presupuesto provincial. La primera cuota se pagará el 30 de abril”.

Asimismo, el gobernador detalló: “Tras haber tenido una primera audiencia en la Corte Suprema por nuestro reclamo en torno a los fondos que nos corresponden por la Caja de Jubilación, el próximo 21 de abril tendremos un segundo encuentro allí con autoridades nacionales para seguir discutiendo la necesidad de que cumplan con sus obligaciones y nos devuelvan lo que nos robaron”.

“Pedimos que cada municipio acompañe a la provincia de Buenos Aires en defensa de los jubilados de sus localidades”, dijo.

Por su parte, López sostuvo: “Las deudas que tiene el Gobierno nacional con nuestra provincia alcanzan los $ 15 billones y, si le sumamos la pérdida de recaudación, llegamos a más de $ 22 billones acumulado en estos dos años: esta terrible cifra muestra que la Provincia perdió recursos equivalentes al 50 % de su presupuesto anual bonaerense”.

“Lejos de solucionarse, la situación es cada vez más crítica. No hay posibilidades de cambiar esta coyuntura, si no se modifica el plan económico”, puntualizó.

Por último, Kicillof resaltó: “Debemos ser claros a la hora de establecer cuáles son las responsabilidades: la culpa no es de la familia que se queda sin ingresos ni de los empresarios que ven cómo caen sus ventas; la culpa es de las políticas económicas de Milei”.

Estuvieron presentes los intendentes de Adolfo Alsina, Javier Andrés; de Alberti, Jorge Gaute; de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Azul, Nelson Sombra; de Benito Juárez, Julio César Marini; de Berazategui, Carlos Balor; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Bolívar, Eduardo Bucca; de Bragado, Sergio Barenghi; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; de Carlos Tejedor, María Celia Gianini; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Castelli, Sebastián Echarren (interino); de Chascomús, Javier Gastón; de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de Coronel Suárez, Ricardo Moccero; de Daireaux, María Alejandra Serra; de Dolores, Juan Pablo García; de Ensenada, Mario Secco; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Esteban Echeverría, Valeria Bellizzi (interina); de Exaltación de la Cruz, Luis Martín; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de General Guido, Carlos Rocha; de General La Madrid, Martín Randazzo; de General Las Heras, Juan Manuel Cerezo; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de General Rodríguez, Mauro García; de General Villegas, Gilberto Alegre; de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira; de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio Pugnaloni; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de La Costa, Juan de Jesús; de La Plata, Julio Alak; de Lanús, Julián Álvarez; de Laprida, Alfredo Fisher; de Las Flores, Fabián Blanstein (interino); de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris; de Lezama, Myriam Mongay; de Luján, Leonardo Boto; de Magdalena, Lisandro Hourcade; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de Navarro, Facundo Diz; de Nueve de Julio, María José Gentile; de Olavarría, Maximiliano Wesner; de Pila, Gustavo Walker; de Rauch, Maximiliano Suescun; de Rojas, Román Bouvier; de Saladillo, José Luis Salomón; de Salliqueló, Ariel Succurro; de Salto, Ricardo Alessandro; de San Andrés de Giles, Miguel Ángel Gesualdi; de Suipacha, Juan Luis Mancini; de Tapalqué, Gustavo Cocconi; de Tornquist, Estefanía Bordoni (interina); de Tres Arroyos, Pablo Garate; y de Villa Gesell, Gustavo Barrera.