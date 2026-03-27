Un proyecto opositor propone que las PASO sean optativas

El bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica presentó un proyecto para modificar la Ley 14.086 que regula las elecciones primarias y habilitar que las PASO se conviertan en optativas.

La iniciativa impulsada por Andrés De Leo, Luciano Bugallo y Romina Braga busca sustituir el carácter obligatorio del sufragio en dicha instancia por su carácter optativo.

“Las primarias constituyen un mecanismo de selección interna de candidaturas dentro de las alianzas o partidos. Imponer al conjunto de la ciudadanía la obligación de participar configura una carga que carece de justificación suficiente desde el punto de vista funcional”, rezan los fundamentos del proyecto.

Desde la Coalición Cívica ya presentamos el proyecto para que las PASO sean OPTATIVAS.



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La libertad de ir a votar y elegir candidatos, con este proyecto, ES TUYA. pic.twitter.com/xuUTp2nA0N — Andrés De Leo (@AndresDeLeo) March 26, 2026

Según argumentaron los legisladores, “un porcentaje significativo de las primarias se desarrollan sin competencia efectiva, lo que transforma el acto electoral en una instancia meramente formal, sin impacto real en la definición de candidaturas”.

En esa línea, expresaron que la conversión de las PASO en optativas “permite disponer el mecanismo disponible para aquellos partidos o frentes que requieran dirimir internas, pero sin imponer un gasto generalizado en todos los casos”.

“Vamos a ahorrarles a los bonaerenses miles de millones de pesos en las primarias. Queremos una elección simple, austera y transparente”, sentenció la bancada de la Coalición Cívica.