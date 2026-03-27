Estiman que el consumo de cerdo llegará a 34 kilos anuales per cápita

El consultor especializado Juan Luis Uccelli destacó el crecimiento sostenido del consumo de carne porcina en el país, en un contexto de cambio de hábitos marcado por la destrucción del poder adquisitivo.

En este sentido, indicó que la carne vacuna alcanzó un techo en el mercado interno, mientras que el cerdo aparece como la proteína con mayor potencial de crecimiento.

“Estamos en una situación de una subida muy grande del precio de la carne vacuna, que lamentablemente no va a bajar”, puntualizó el titular de la consultora JLU en declaraciones a TN.

Acto seguido, puso de relieve que “se marca mucho la diferencia con la carne vacuna, con la carne de cerdo y con la carne de pollo, mucho más baratas, y obviamente se están colocando de una forma interesante”.

Al aludir al caso puntual del pollo, mencionó que la aparición de la gripe aviar limitó las exportaciones argentinas, lo que derivó en un excedente en el mercado interno. “Argentina tiene problemas para poder exportar y entonces está sobrellevado en el mercado local con mucha cantidad, razón por la cual bajó un poco el pollo la semana anterior y hay mucha oferta”, detalló.

El 🐷 subió y el 🐮 bajó, pero lo que se derrumbó es el dólar. Estamos caros en dólares, pero no es culpa de los productores ni industriales y tampoco es de Magoya... FIN. #cerdoargentino #porcinos pic.twitter.com/SOy9quMATH — Juan Luis Uccelli (@juanluisuccelli) March 25, 2026

Pese a todo, “el cerdo se está colocando bastante bien, pero porque tiene un precio competitivo; si subiera mucho empezaría a perder, fundamentalmente con el pollo”, acotó Uccelli.

“Estamos teniendo tremendas importaciones por tener un dólar muy atrasado, y en un momento donde Brasil devaluó y encima el cerdo bajó en reales, razón por la cual están mucho más competitivos para mandar carne acá”, anexó el ingeniero zootecnicista.

De todos modos, aseveró que “el cerdo es el único de las tres carnes que va a seguir para arriba” y “vamos a llegar tranquilamente a los 33 o 34 kilos” de consumo anual per cápita siendo que hoy por hoy se está en 24 kilos.

La media res 🐮 tuvo una leve baja, mientras que las otras carnes están con los mismos valores. No hay plata y se complica la cadena de pagos. #laotracarne pic.twitter.com/j0ybv3POTx — Juan Luis Uccelli (@juanluisuccelli) March 25, 2026

“Tenemos entre 9 y 10 kilos para aumentar en los próximos años. Hay cuatro cerdos por kilómetro cuadrado; en Brasil hay 50 y en España 250. Tenemos una capacidad de crecimiento importantísima sin alterar el medio ambiente”, se entusiasmó.

Por último, consignó que “es un sector muy dinámico en cuanto a mano de obra” y “si hubiera intención de crecer y líneas de financiamiento, el sector tiene una capacidad mucho mayor”.