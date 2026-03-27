Nuevo sistema para investigación criminal y prevención del delito en La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, presentaron un nuevo sistema de investigación criminal que permitirá articular el trabajo conjunto con la Justicia a partir de los recursos tecnológicos adquiridos por el Municipio, desarrollados por la cartera bonaerense.

La presentación contó con la presencia del jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Javier Villar, y se dio tras la puesta en marcha del Sistema Multiagencia. Además, fue en el marco de una nueva reunión de la Mesa de Política Criminal de La Plata, que reunió una numerosa participación de jueces y fiscales. El cónclave tuvo lugar este jueves en el Centro de Operaciones Municipal (COM) y convocó a las máximas autoridades.

“Es importante que fortalezcamos el trabajo conjunto. Este es un ámbito que estará a disposición de la Justicia, ya que con esta mesa buscamos promover y facilitar a jueces y fiscales el uso de nuestra tecnología de visualización, el seguimiento de actuaciones policiales y municipales y el acceso a la evidencia forense digital; todo esto para reducir la impunidad y resolver los delitos”, puntualizó Alak.

En tanto, Alonso resaltó que “es importante avanzar en la colaboración y la cooperación, y que podamos compartir los avances entre los distintos sectores incrementando la eficiencia en los procesos de investigación e inteligencia criminal”.

Tecnología

En esta oportunidad, el intendente y el ministro pusieron a disposición de la Justicia el Sistema Multiagencia, que articula en tiempo real el 911, el despliegue de los móviles del Comando de Patrulla policial, el SAME, el área de Emergencias Territoriales, las patrullas municipales de Seguridad y las de Orden público con el Centro de Operaciones Municipal (COM) para optimizar la respuesta y el despliegue de recursos ante situaciones críticas.

Asimismo, el sistema permite reconocer, clasificar, medir y mapear esas situaciones críticas para generar mapas de calor que ayuden a tomar decisiones sobre el despliegue de los recursos, optimizando su actividad.

Junto al ministro de Seguridad de la Provincia, @JaviAlonsook, presentamos a los miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal un nuevo sistema para la investigación y prevención del delito en La Plata. Esto permitirá articular y fortalecer el trabajo conjunto de las… pic.twitter.com/2dPpx6OCun — Julio Alak (@Julio_Alak) March 26, 2026

Además, y a partir de la inversión municipal de los recursos provenientes del Fondo de Seguridad, se adquirieron seis nuevos drones que el Municipio utilizará para prevenir usurpaciones, mapear zonas de quema y desguace de vehículos y aportar imágenes sobre narcomenudeo y otros delitos que requieran de ese despliegue estratégico. También se mencionó la próxima implementación del nuevo centro de operaciones móviles de la Comuna, que tendrá funciones asignadas a la investigación criminal y el monitoreo de grandes eventos.

Finalmente, se compartieron herramientas de analítica forense digital en el nuevo sistema de videovigilancia en proceso de implementación, así como la colaboración del ministerio y la Justicia en el uso de las UFED, unidades de extracción forense que permiten acceder a teléfonos y computadoras secuestradas como evidencia en el marco de investigaciones delictuales.

En la misma línea, se anunció la próxima colocación de cámaras con control biométrico en estaciones de tren para identificar a personas con pedido de captura y la creación de una mesa de coordinación con la Cámara Federal para avanzar en la lucha contra el narcotráfico.

Como saldo, la reunión brindó al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial un conjunto de herramientas tecnológicas inéditas para el abordaje y la resolución de las investigaciones delictivas que facilitan el éxito de las investigaciones criminales en curso, poniendo al Municipio a la vanguardia de la inversión en tecnologías para reducir el delito y restablecer el orden público.