Estación Congreso, un merecido homenaje para Raúl Alfonsín

Por Pedro Noel Romero (*)

Reabrieron la estación “A” del Congreso tras tres meses de remodelación y cuando fui a usar la linea me emocionó ver el homenaje a Raúl Alfonsín, tal como se llama esta parada del subterráneo de aquí en más.

Un merecido homenaje para el hombre que cuando asumió la presidencia, decidió no ser tibio con la historia que padecimos con la dictadura (sobre todo cívico) militar.

Como no sucedió con ningún otro país de la región decidió sentar en el banquillo de los acusados a las cúpulas militares que nos provocaron la peor pesadilla de la historia de nuestro país entre 1976 y parte de 1983.

Nada sucedió con Augusto Pinochet en Chile; Alfredo Stroessner en Paraguay; Juan María Bordaberry en Uruguay; Humberto Castelo Branco (1964-1967) y Artur Da Costa e Silva (1967-1969) en Brasil, y siguen...

Padre de Democracia Raúl Alfonsín. Con unos huevos gigantes. Y debió soportar todas las presiones de quienes detentan el poder real en la Argentina. Alzamientos “carapintadas”, hiperinflación y acorralamiento hasta verse obligado a dejar el mando presidencial seis meses antes.

Pero “la pelota no se mancha” dijo Diego una vez, y los juicios por la verdad -que tuvieron un comienzo simbólico con aquel historico “Nunca Más” pronunciado con firmeza por el fiscal Julio César Strassera- tuvieron su continuidad, con alguna interrupción durante el menemato (cuándo no...), que logró encarrilar Néstor Kirchner al decidir reimpulsarlos al comienzo de su mandato en 2003.

Y hoy siguen desarrollándose activamente, los juicios por la verdad, por citar un ejemplo, en mi queridísima Bahía Blanca.

Al respecto, escribí una nota titulada “Juicios por la verdad en las narices de La Nueva Provincia” (Agencia NOVA), diario de los Massot que estuvo “al servicio” de los gobiernos de facto en los años años de plomo, 50 años atrás, precisamente, a cuento de lo conmemorado este ultimo 24 de marzo en todo el país Con multitudes que volvieron a corear y gritar a rabiar por “Nunca Más”.



(*) Periodista acreditado en el Congreso por ANDigital