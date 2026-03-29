Alianza comercial que potencia industria hotelera en Latinoamérica

ARION, el líder en transformación digital para la gestión hotelera, anunció la obtención de la certificación de conectividad Two Way Enhanced con SynXis Central Reservation System (CRS) de Aven Hospitality, uno de los principales proveedores globales de soluciones tecnológicas para la distribución y comercialización hotelera.

Esta certificación valida la integración completa y bidireccional entre el sistema de gestión para hoteles, ARION PMS y la plataforma central de reservas, SynXis CRS, permitiendo un flujo de información automatizado y seguro entre ambos sistemas, brindando a los hoteles una solución perfecta y optimizada.

La exitosa implementación tuvo lugar en Entre Cielos Wine & Wellnes Hotel, reconocido miembro de Preferred Hotels & Resorts, en la región vitivinícola de Mendoza, Argentina.

“Gracias a esta exitosa integración, ahora podemos gestionar disponibilidad, tarifas, reservas y actualizaciones en tiempo real, lo que no solo optimiza significativamente nuestras operaciones, sino que también reduce la posibilidad de errores manuales y sobreventa", expresó Carina Posca, general manager de Entre Cielos.

Además, ARION y Aven Hospitality, fortalecen su alianza comercial para el desarrollo conjunto de nuevas oportunidades en Latinoamérica, con el objetivo de ofrecer herramientas más eficientes y competitivas al sector hotelero de la región.

“Esta certificación representa un paso clave en nuestra estrategia de expansión y consolidación tecnológica. La integración con SynXis CRS nos permite brindar a nuestros clientes un nivel de conectividad de clase mundial, mejorando su rentabilidad y eficiencia operativa, tantos para segmentos B2C como B2B”, destacó Gisel Pizzo, Sales Officer de ARION.

Por su parte, Pablo Bolivar, Head of Sales and Account Management - Latin America & Caribbean de Aven Hospitality, afirmó que “trabajar junto a ARION nos permite ampliar nuestra presencia en el mercado latinoamericano y acercar soluciones innovadoras a una industria cada vez más dinámica y digitalizada”.

Con esta certificación y alianza, ARION reafirma su compromiso con la innovación, la calidad de servicio y el crecimiento sostenible del ecosistema hotelero en Latinoamérica.