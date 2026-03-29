Un consultor político se anota en la carrera presidencial

En un contexto de “creciente frustración social y desencanto político”, el analista político, profesor e investigador universitario Federico González anunció el lanzamiento de su precandidatura presidencial para 2027, junto con la creación de un nuevo espacio: el Desarrollismo Inteligente del Siglo XXI.

La iniciativa parte de un diagnóstico incómodo: “Argentina no está detenida por falta de recursos, ni de talento, ni de oportunidades globales, sino por la ausencia de un proyecto que ordene esas capacidades en una dirección clara”.

“Mientras el mundo desarrollado crece apoyado en conocimiento, tecnología y dirección estratégica, Argentina parece empeñada en desviarse del rumbo y desaprovechar, una y otra vez, sus propias oportunidades de desarrollo”, sostuvo González.

El lanzamiento se realizará mediante una convocatoria abierta en todo el país, que busca conectar especialmente con quienes sienten que la Argentina “siempre está al borde de algo, pero nunca termina de cruzar”.

El encuentro tendrá lugar el lunes 13 de abril a las 19 horas, en modalidad virtual, y González estará acompañado de Gustavo Reija, economista y CEO de Netia Group. Mentor del proyecto económico del “Desarrollismo inteligente del siglo XXI”.

Lejos de presentarse como una propuesta cerrada, el espacio se define como “un proceso en construcción que convoca a ciudadanos, profesionales, empresarios y emprendedores y jóvenes a involucrarse activamente”.

Entre sus ejes principales se destacan: “Revolución educativa 5.0, orientada a transformar la educación en una plataforma de producción, innovación y emprendimiento “ y “revolución industrial tecnológica extendida, que apunta a fomentar el desarrollo científico tecnológico aplicado a la creación de nuevas industrias de base tecnológica”.

También aboga por “formar nuevas generaciones capaces de crear empresas y competir globalmente materializadas en la formación de un ejército de jóvenes emprendedores globales, capaces de vender servicios al mundo y de generar millones de dólares para el país”.

“Integrar inteligencia artificial y tecnología al desarrollo económico” y “superar la lógica pendular entre modelos que no logran sostener crecimiento”, completan el programa.

Asimismo, uno de los focos centrales de la convocatoria es la creación de la Juventud Desarrollista del Siglo XXI, pensada como una nueva generación que no se limite a adaptarse al contexto, sino que lo transforme.

“No venimos a administrar la resignación. Venimos a discutir en serio cómo se construye un país que funcione”, afirmaron desde el espacio.

La actividad será gratuita, con inscripción previa y cupos limitados, en tanto que aseguraron que el lanzamiento “marca el inicio de un armado político que busca correrse de los discursos tradicionales y plantear una pregunta de fondo: si el mundo avanza y Argentina no, ¿qué es exactamente lo que está fallando?”.