Política | 27 mar 2026
A 50 años del golpe
Senador de Hechos instó a “no banalizar la dictadura”
“No podemos querer compararla con un gobierno democrático. Nos guste o no nos guste, a Milei lo votó el 56 % de los argentinos”, expresó Marcelo Leguzamón.
El presidente del Bloque Hechos en el Senado bonaerense, Marcelo Leguizamón, realizó una categórica condena al terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura militar, al cumplirse el 50° aniversario del golpe de Estado.
En concreto, el legislador platense leyó un fragmento del prólogo del “Nunca Más” y sostuvo que “la última dictadura militar fue terrorismo de Estado, fue robo de bebés, fue desaparición forzada de personas, fue robo de identidad y fueron 30 mil los desaparecidos”.
“La memoria es indispensable para construir nuestra identidad y debe ser un compromiso ético de todos. Pero honrar a las víctimas merece algo mucho más profundo: memoria y verdad histórica, coherencia y responsabilidad democrática. Todavía hay víctimas que no son reconocidas”, reflexionó en el marco de la sesión especial en la Cámara alta por el 24 de marzo.
Asimismo, sostuvo que “por respeto a los 30 mil desaparecidos, a las miles de familias perseguidas, no podemos banalizar la dictadura y querer compararla con un gobierno democrático. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, al actual gobierno lo votó el 56 por ciento de los argentinos”,
“Jamás se me ocurriría comparar la última dictadura con ningún gobierno democrático porque hace 43 años que tenemos otras herramientas: las urnas. Y las urnas hablan”, remató Leguizamón.