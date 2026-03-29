Las Flores: detenida por participar de los abusos sexuales que sufrió su hija de 8 años

Una mujer de 31 años y su pareja, un hombre de 35, fueron detenidos en las últimas horas en la localidad bonaerense de Las Flores acusados de abusar sexualmente de manera reiterada a la hija de ella, una nena de 8 años, informaron fuentes policiales.

La justicia tomó cartas en el asunto en marzo del año pasado cuando el padre de la menor denunció que el padrastro abusaba de la nena en connivencia con la madre de la chica.

Con intervención de la UFI N° 9 de la fiscal Laura Margaretic y el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Federico Barberena, ambos del departamento judicial de Azul, se avanzó en la investigación.

En la causa se afirmó que la nena había sido abusada sexualmente de manera reiterada y los estudios médicos así lo comprobaron, por lo que la justicia dispuso órdenes de detención para los acusados.

Así fue que este jueves personal de la subDDI Las Flores, dependiente de la DDI Azul, allanaron dos viviendas, una de la calle Libertad y otra en la calle Lucangili, y fueron aprehendidos los sospechosos.

Tanto la madre de la víctima como el padrastro quedaron imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado, y serán indagados en las próximas horas.

El caso conmociona a la localidad de Las Flores y los vecinos y allegados a la menor, esperan justicia.